eskişehirspor antrenmanda taktik ve kondisyonu öne çıkardı:

Eskişehirspor, ligde karşılaşacağı Söke 1970 Spor Kulübü mücadelesinin hazırlıklarına teknik heyet yönetiminde devam etti. Antrenman programı, oyuncuların maç temposuna uyum sağlaması ve takım düzeninin pekiştirilmesi amacıyla planlandı.

idmanın yapısı ve uygulanan çalışmalar:

Seans, kapsamlı ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları ve dar alanda top kontrolünü geliştirmeye yönelik bölgesel uygulamalar yapıldı. Antrenman, taktik ve kondisyon odaklı çalışmaları test etmek için gerçekleştirilen dar alanda çift kale maçla sonlandırıldı.

hedefler ve hazırlık sürecinin önemi:

Kırmızı-siyahlı ekip, maç gününe kadar benzer yoğunlukta çalışmalarını sürdürecek. Teknik heyet ve oyuncuların ortak hedefi, hazırlık sürecinin sahaya olumlu yansımasını sağlayarak karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak olarak belirlendi.

ESKİŞEHİRSPOR, LİGDE KARŞILAŞACAĞI SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ MÜCADELESİNİN HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR.