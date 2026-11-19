sürpriz sohbet anı:

Diyarbakır'da gerçekleşen basit bir sohbet, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ile 84 yaşına giren vatandaş Salih Kaya arasında sıcak bir anıya dönüştü. Müdür Mutlu, vatandaşlarla gerçekleştirdiği sohbette kimlikten doğum günü olduğunu öğrendiği Salih amcaya küçük bir sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.

vatandaşın tepkisi:

84 yaşındaki Salih Kaya, hayatı boyunca ilk kez doğum gününü kutlanmanın heyecanını yaşadı. O anki tebessümü ve ifadeleri, sohbetin doğallığını ve samimiyetini ortaya koydu. Bu tür karşılaşmalar, güvenlik kurumlarının toplumla kurduğu insan odaklı ilişkinin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

iletilen dilek ve paylaşım:

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Müdür Mutlu'nun jestine ilişkin kısa bilgi verildi ve Salih amca için sağlıklı, huzurlu yıllar dilendi. Paylaşıma göre, Salih amcanın yüzündeki tebessüm, geriye kalan en anlamlı hatıra oldu ve bu samimi anın takipçiler tarafından da beğeniyle karşılandığı ifade edildi.

Emniyet Müdürü Mutlu sohbet esnasında öğrendi, 84 yaşına giren vatandaşın doğum gününü kutladı