tanıtım toplantısı ve yeni vizyon:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 kültür sanat sezonunu Zindankapı'da düzenlediği tanıtım toplantısıyla kamuoyuna sundu. Yeni dönem, Dört mevsim Bursa'da kültür sanat temasıyla şekillendi; vizyonu Belediye Başkan Vekili Şahin Biba paylaştı. Toplantıda kentin kültürel geçmişine yapılan vurgular dikkat çekti; Ahmet Vefik Paşa, Karagöz ve Hacivat, Zeki Müren ve Müzeyyen Senar gibi isimlerin Bursa'nın sanat hafızasındaki yeri öne çıkarıldı.

festival programı ve uluslararası konuklar:

Sezon boyunca düzenlenecek etkinliklerde dünya sahnelerinden tanınan isimler Bursa seyircisiyle buluşacak. Başkan Vekili Şahin Biba, programda Vicente Amigo, Al Di Meola, Samara Joy, Goran Bregovi ve Giuseppe Gibboni gibi sanatçıların yer alacağını açıkladı. Bu konser ve festivallerle Bursa'nın kültür ve sanat alanındaki uluslararası bağlantılarının güçlendirileceği ifade edildi.

Aynı dönemde, kentin fethinin 700. yılı kapsamında hazırlanan Bursa'nın Fethi 700. Yıl Müzikali 6 Nisan 2027'de sahnelenecek. Dönem programı klasik müzikten caz ve yerel müzik formlarına kadar geniş bir yelpaze sunarken, hem bireysel performanslara hem de ortak sahnelere önem verilecek.

gençlik, eğitim ve yetenek odaklı çalışmalar:

Bursa'nın yeni kültür sanat vizyonunda çocuklar ve gençler merkezde konumlandırıldı. Bursa Virtüözlerini Arıyor projesiyle kentteki yeteneklerin keşfedilmesi hedefleniyor; enstrüman yarışmaları, liselerarası müzikal oyun yazma yarışması ve Uluslararası Bursa Kısa Film Yarışması gibi etkinliklerle gençler teşvik edilecek. Ayrıca Kültür Sanat ve Gelişim Akademisi çatısı altında müzik, tiyatro ve görsel sanatlar eğitimleri verilecek ve öğrenciler güzel sanatlar liseleri ile konservatuvarlara hazırlanacak.

Başkan Vekili Şahin Biba, eğitim odaklı adımların uzun vadeli sanat üretimini besleyeceğini vurguladı ve gençlerin şehir sahnelerinde yer almasının önemine dikkat çekti.

kültürel miras, müzeler ve kent içi etkinlikler:

Vizyonun bir diğer ayağı kent mirasının yaşatılması oldu. Karagöz Müzesi ve Enerji Müzesi yenilenerek ziyaretçilere yeniden açılacak; Bursa Kent Müzesi ise Defterdarlık Binası'nda hizmete sunulacak. 'Adım adım Bursa'nın Saklı Tarihi' kültür yürüyüşleriyle hemşehrilerin şehirlerini yeniden keşfetmeleri amaçlanıyor.

Şehir içindeki kültür ve sanat etkinliklerinin her mevsim, her ay ve her ilçede hissedilmesi hedefleniyor; bu sayede Bursa'nın güçlü kültürel kimliğinin güncel sanat üretimiyle buluşturulması planlanıyor.

zindankapı gecesi ve sahne performansları:

Tanıtım programı Zindankapı'da gerçekleşen resitallerle renklendi. Katılımcılar, dünyanın en hızlı keman virtüözü olarak anılan Muhammed Yıldırır'ın performansını dinledi; piyanist Emirhan Özkaymak ve solistler Hilal Yavaş, Deniz Tan ve Betül Bilgin da sahnedeydi. Ayrıca 'Dört Mevsim Bursa'da Kültür Sanat' filmi gösterildi ve programda BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Birkan, Bursa Kültür AŞ yönetimi, BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Sait Liman, bürokratlar, akademisyenler ve basın mensupları yer aldı.

Şahin Biba konuşmasında, gelenekle yeniliği, ustalıkla gençliği ve yerel değerlerle evrensel sanat anlayışını bir araya getirme hedefini yineleyerek, bu yolda emeği geçen herkese teşekkür etti ve "Şimdi Bursa'da sanatın zamanı" mesajını paylaştı.

BURSA'DA SANAT DÖRT MEVSİME YAYILDI. ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNE ALACAK. TANITIMDA DÜNYANIN EN HIZLI KEMANCISI MUHAMMED YILDIRIR DA KONSER VERDİ