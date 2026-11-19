Üniversite öğrencileri huzurevinde misafir edildi

Adana'nın Çukurova ilçesinde, Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi'nde gerçekleşen buluşmada, 5 Ocak Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü bünyesinde kalan üniversite öğrencileri huzurevi sakinleriyle bir araya getirildi. Etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen 'İyilik Var' projesi kapsamında düzenlendi.

Ziyaretin amacı ve organizasyon:

Program, gençlerin farklı kuşakların deneyimlerinden doğrudan yararlanmasını hedefleyen 'Bu Tecrübeye Kulak Ver' girişiminin parçası olarak planlandı. 5 Ocak KYK yurdundan gelen öğrenciler, huzurevi çalışanlarının ev sahipliğinde yaşlılarla samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Sohbetler ve paylaşılan tecrübeler:

Etkinlik sırasında huzurevi sakinleri yaşam öykülerini, mesleki tecrübelerini ve anılarını gençlerle paylaştı. Öğrenciler ise bu anlatıları dikkatle dinleyerek kuşaklar arasında bir iletişim köprüsü kurulmasına katkı sağladı. Katılımcılar, karşılıklı sohbetlerin hem gençler için ufuk açıcı hem de yaşlılar için moral verici olduğunu vurguladı.

Program, sosyal bağları güçlendirmeyi ve gençlerin toplumsal hafızayı doğrudan öğrenmesini amaçlayan benzer buluşmaların devam edeceğine işaret etti. Huzurevi ile gençlik kurumları arasındaki bu tür etkileşimlerin, her iki taraf için de karşılıklı fayda sunduğu belirtildi.

ADANA’DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARI ZİYARET EDEREK HAYAT HİKAYELERİNİ VE TECRÜBELERİNİ DİNLEDİ.