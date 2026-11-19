Mersin'de saha buluşması

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Kiremithane Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette mahalledeki günlük yaşam, güvenlik algısı ve yerel talepler üzerine doğrudan görüşmeler gerçekleştirildi.

mahalle ve esnaf ziyaretleri:

Aktaş, Kiremithane Mahallesi Muhtarı Doğan Bilyeli ile görüşmesinin ardından mahalledeki iş yerlerini tek tek ziyaret etti. Esnafla yapılan sohbetlerde işletmelerin günlük ihtiyaçları, güvenlik beklentileri ve mahalle yaşamını etkileyen konular detaylı şekilde ele alındı.

Ziyaretler sırasında esnafların görüş ve önerileri dinlendi; karşılıklı diyalog zemini oluşturularak yerel sorunların tespitine odaklanıldı. Aktaş’ın samimi yaklaşımı, esnaf ile doğrudan iletişimi güçlendirdi.

polis-vatandaş iletişiminin önemi:

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelinin de eşlik ettiği toplantıda, polis ile vatandaş arasındaki doğrudan iletişimin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı. Görüşmelerde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edileceği ifade edildi.

Fahri Aktaş, mahalle sakinlerinin görüş ve taleplerinin emniyet teşkilatı için yol gösterici olduğunu belirterek, esnaf ve vatandaşların gösterdiği samimi misafirperverlik için teşekkür etti. Ziyaret, yerel düzeyde güvenlik odaklı iş birliğini pekiştirmeyi amaçlayan bir adım olarak değerlendirildi.

MERSİN İL EMNİYET MÜDÜRÜ FAHRİ AKTAŞ, TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİYLE BİRLİKTE KİREMİTHANE MAHALLESİ’NDE ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK MAHALLEDEKİ GÜNLÜK YAŞAM, GÜVENLİK VE VATANDAŞLARIN TALEPLERİ HAKKINDA SOHBET ETTİ.