Nazilli Devlet Hastanesi'nde bilgilendirme standı kuruldu:

Nazilli Devlet Hastanesi'nde, 18-24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası kapsamında antimikrobiyal direnç ve akılcı ilaç kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme standı açıldı. Etkinlikte, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu yıl belirlenen "Tek sağlık, tek eylem. Antimikrobiyal direnci şimdi önleyin" teması doğrultusunda ziyaretçilere bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte vurgulanan noktalar:

Standı gezen vatandaşlara antibiyotiklerin bilinçsiz ve gereksiz kullanımının yol açabileceği riskler anlatıldı. Hastane yetkilileri, antibiyotiklerin yalnızca hekim önerisi doğrultusunda ve uygun doz ile sürede kullanılmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, antimikrobiyal direncin önlenmesinde sağlık çalışanları kadar toplumun da sorumluluk taşıdığı vurgulandı.

Katılım ve sürdürülecek çalışmalar:

Hastane Başhekimi Op. Dr. Reha Sermed Aygören ve hastane yönetimi de standa gelerek yürütülen bilgilendirme çalışmalarına katıldı. Nazilli Devlet Hastanesi yetkilileri, toplum sağlığının korunması ve akılcı antimikrobiyal kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla farkındalık etkinliklerinin sürdürüleceğini bildirdi.

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ’NDE 18-24 KASIM DÜNYA ANTİMİKROBİYAL FARKINDALIK HAFTASI KAPSAMINDA KURULAN BİLGİLENDİRME STANDINDA, ANTİBİYOTİKLERİN BİLİNÇSİZ KULLANIMININ YOL AÇTIĞI RİSKLERE DİKKAT ÇEKİLDİ.