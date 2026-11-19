Meydan AVM'de ücretsiz etkinlikler

Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, okulların ara tatile girmesiyle birlikte çocuklara yönelik bir dizi etkinlik düzenliyor. Meydan AVM'de kurulan alanlarda yapılan uygulamalı atölyeler ve sahne gösterileri çocuklara keyifli vakit geçirtiyor.

Atölye ve gösteriler:

Program kapsamında yüz boyama standı ile farklı tasarımlar sunulurken, slime yapımı atölyelerinde çocuklar kendilerine özel oyun malzemeleri hazırlıyor. Etkinlikler ücretsiz gerçekleşiyor ve katılan çocuklara balonlar hediye ediliyor. Organizasyon Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

Veliler ve çocuklar ne söyledi:

Katılımcı çocuklar Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ederek etkinlikten memnun olduklarını belirtti. Çocuklar, eğlenerek slime yaptıklarını ve programın ücretsiz olmasının kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

Aileler de çocukların ara tatilini verimli değerlendirdiklerini vurguladı. Veliler, normalde benzer etkinlikler veya eğlence mekanları için ücret ödendiğini, burada ise ücretsiz olarak zaman geçirebildikleri için Isparta Belediyesine ve Başkan Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ettiklerini söyledi.

süre ve katılım bilgisi:

Isparta Belediyesi'nin Meydan AVM'deki ücretsiz etkinlikleri 22 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek; aileler ve çocuklar programa ücretsiz olarak katılabiliyor.

ISPARTA BELEDİYESİ, OKULLARIN ARA TATİLE GİRMESİYLE BİRLİKTE ÇOCUKLARA YÖNELİK ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLİYOR. ISPARTA MEYDAN AVM'DE YÜZ BOYAMA VE SLİME YAPIMI ETKİNLİKLERİNE KATILAN ÇOCUKLAR ‘PIRIL İLE EĞLEN ÖĞREN' İSİMLİ SAHNE GÖSTERİSİYLE DE KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYOR.