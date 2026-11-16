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Adana'da kuyumcuda nefes borusuna kaçan yemek hayatı tehdit etti, çevre esnafı müdahale etti

Adana Seyhan'da bir kuyumcuda yemek nefes borusuna kaçtı; çevre esnafı Murat Akbulut Heimlich manevrasıyla müdahale edip nefes almasını sağladı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 18:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adana'da kuyumcuda nefes borusuna kaçan yemek hayatı tehdit etti, çevre esnafı müdahale etti

Adana kuyumcusunda boğulma tehlikesi atlatıldı

Adana merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir kuyumcuda yemek yiyen kişi nefes borusuna yemek kaçması sonucu nefes almakta güçlük çekti ve panik yaşadı.

Olayın gelişimi:

İçerideki durumun tehlikeli olduğunu fark eden çevre esnafı sesleri duydu. Bu esnafın müdahalesine kadar kişi solunum sıkıntısı yaşadı. Olay yerine giren ve durumu gören Murat Akbulut, hızlıca müdahaleye başladı.

Müdahalenin ayrıntıları:

Murat Akbulut tarafından uygulanan Heimlich manevrası ile nefes borusuna kaçan parça çıkarıldı ve kişinin tekrar nefes alması sağlandı. Yapılan müdahale sonucunda büyük bir tehlike atlatıldı.

Olay, Saydam Caddesi'ndeki kuyumcuda kısa sürede sonuca ulaşırken, çevre esnafının hızlı ve etkili müdahalesi olası bir can kaybını önledi.

ADANA’DA KUYUMCUDA YEMEK YİYEN BİR KİŞİNİN NEFES BORUSUNA YEMEK KAÇTI. NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKEN...

ADANA’DA KUYUMCUDA YEMEK YİYEN BİR KİŞİNİN NEFES BORUSUNA YEMEK KAÇTI. NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKEN VE ÖLÜM TEHLİKESİ GEÇİREN KİŞİYE, SESLERİ DUYARAK İŞ YERİNE GİREN ÇEVRE ESNAFI HEİMLİCH MANEVRASIYLA MÜDAHALE ETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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