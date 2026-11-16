Hastane otoparkı kenarında bulunan kayıp Alzheimer hastası hayatını kaybetti

Olay yeri ve bulunma şekli:

Samsun'da Canik ilçesindeki Samsun Şehir Hastanesi otoparkına aracını park eden bir kişi, istinat duvarının alt kısmında hareketsiz yatan birini fark ederek durumu ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede çevrede herhangi bir müdahale belirtisine rastlanmadı.

Kimlik ve kayıp başvurusu:

Polis ekiplerinin kimlik tespitinde, hayatını kaybeden kişinin Nurettin Kaya (67) olduğu saptandı. Kaya'nın, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde yalnız yaşadığı ve yakınları tarafından 10 Kasım tarihinde polise kayıp başvurusunda bulunulduğu bildirildi.

Aile ve emniyet kayıtlarına göre Kaya'nın alzaymır hastası olduğu, bulunmadan önce yaklaşık 6 gün kayıp olduğu kaydedildi.

Olası ölüm nedeni ve soruşturma:

Yetkililer, yaşlı adamın yüksekten düşme sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimalini değerlendirdi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenaze, Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na otopsi için gönderildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi ve soruşturması sürüyor.

NURETTİN KAYA’NIN CANSIZ BEDENİ OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU SAMSUN GRUP BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLDİ.