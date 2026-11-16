EBYÜ mezununun katkısıyla RDL iki uluslararası ödülle tescillendi

RDL'nin kazandığı ödüller:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) mezunu Şaban Mert Pehlivan’in geliştirilmesinde görev aldığı Raw Data Library (RDL), İngiltere merkezli AI Global Media Ltd. tarafından düzenlenen MEA Business Awards 2026 kapsamında iki ayrı ödüle layık görüldü. Platform, "2026 Yılın Akademik Araştırma Dijitalleşmesi ve Küresel Görünürlük Platformu" ile "2026 Araştırma Görünürlüğünde Mükemmeliyet" ödüllerini aldı.

platformun işlevi ve sağladığı katkılar:

RDL, özellikle akademik araştırmaların dijitalleşmesi ve bilimsel çalışmaların uluslararası görünürlüğünün artırılmasına yönelik hizmetler sunuyor. Türkiye’de yüksek lisans ve doktora tezlerine Crossref DOI (Dijital Nesne Tanımlayıcısı) atama altyapısı sağlayarak, lisansüstü çalışmaların uluslararası akademik yayıncılık standartlarına uygun şekilde tanımlanmasına ve erişilebilirliğinin artmasına katkı veriyor.

Platform ayrıca akademik yayınların dijital ortamda yönetilmesine ve araştırma verilerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yönelik yazılım çözümleri geliştiriyor. Bu yönleriyle RDL, hem araştırmacıların eserlerinin tanınırlığını yükseltmeyi hem de kurumların bilimsel çıktılarının görünürlüğünü güçlendirmeyi hedefliyor.

gelişim süreci ve üniversitenin rolü:

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Pehlivan EBYÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde öğrenim gördüğü dönemde Prof. Dr. Hakan Yalçıner ile yazılım geliştirme çalışmalarına başladı. Bu iş birliği, üniversitede başlayan bir çalışmanın uluslararası ödüllerle taçlanmasının örneği olarak gösteriliyor.

Açıklamada ayrıca Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin öğrencilerin yenilikçi fikirlerini desteklemeye, bilimsel üretimi teşvik etmeye ve akademik birikimin teknoloji odaklı çalışmalara dönüşmesine katkı sunmaya devam ettiği vurgulandı. RDL’nin aldığı ödüller, üniversite kaynaklı projelerin uluslararası alanda rekabet edebildiğini gösteren somut bir başarı olarak öne çıkıyor.

EBYÜ MEZUNUNUN GELİŞTİRİLMESİNDE GÖREV ALDIĞI PLATFORMA İKİ ULUSLARARASI ÖDÜL