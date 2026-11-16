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Amasya'da belediyeye ait kepçe 10 metrelik istinat duvarından düştü, mahallede korku yaşandı

Kirazlıdere Mahallesi'nde parke çalışması sırasında kontrolden çıkan Amasya belediyesi kepçesi 10 metrelik istinat duvarından düştü; operatör yaralandı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 18:36

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 18:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Amasya'da belediyeye ait kepçe 10 metrelik istinat duvarından düştü, mahallede korku yaşandı

Olayın gelişimi

Amasya Kirazlıdere Mahallesi Şener Sokak'ta devam eden parke çalışması sırasında, Amasya Belediyesi'ne ait bir kepçe eğimli yolda kontrolden çıktı. İlk olarak bir binanın duvarına çarpan iş makinesi, ardından korkulukları aşarak yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağı düştü.

Kepçe düşerken Orkide Apartmanı'ndaki iki dairenin duvarına zarar verdi ve büyük bir gürültüyle yere çakıldı. Olayın meydana geldiği bölgede yaşayanlar, oluşan sarsıntı ve sesi önce deprem zannetti.

Müdahale ve yaralanan operatör

Kaza haberinin ardından olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kepçenin kabininde sıkışan operatör Bahattin Ö., ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde operatörün ayağında kırık olduğu, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Mahalledeki panik ve yetkili incelemesi

Kepçenin düşmesi sırasında çıkan ses ve sarsıntı mahallede paniğe yol açtı; vatandaşlar panikle sokağa döküldü. Mahalle sakinlerinden Şükrü Kaya, "Kepçe burada parke taşıyordu. Çarptığı binayı deprem gibi salladı. Büyük bir gürültü çıktı. Mahalleyi ayağa kaldırdı. Büyük geçmiş olsun" dedi. Korkuya kapılan Ayşe Çekerek ise yaşananları gözyaşları içinde anlattı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın kesin nedenine ilişkin çalışmaların sürdürülüğünü açıkladı.

KAZA ALANINDAN, MAHALLEDEN DRON GÖRÜNTÜSÜ

KAZA ALANINDAN, MAHALLEDEN DRON GÖRÜNTÜSÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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