EBYÜ'nün araştırma görünürlüğü Leiden'de tescillendi: 64. sırada yer aldı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), 2026 Leiden Ranking Open Edition sonuçlarına göre bilimsel yayın sayısı bakımından uluslararası sıralamaya girdi. Leiden Üniversitesi bünyesindeki Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) tarafından hazırlanan listede EBYÜ, 825 bilimsel yayınla Türkiye'de 64., dünya genelinde ise 2004. sırada yer aldı.

verilerin ayrıntıları:

Sonuçlara göre üniversitenin 55 bilimsel yayını, yayımlandığı yılda kendi alanında en fazla atıf alan yüzde 10luk dilimde yer aldı. Bu yayınların toplam yayınlar içindeki oranı %6,7 olarak belirlendi. Leiden Ranking, üniversitelerin bilimsel yayın üretimini ve araştırmalarının akademik etkisini uluslararası ölçekte değerlendiren, atıf ve yayın göstergelerine dayalı bir değerlendirme sistemidir.

üniversitenin değerlendirmesi ve hedefleri:

EBYÜ, uluslararası sıralamada yer almasının akademik üretimin ve bilimsel araştırmaların görünürlüğü açısından önem taşıdığını açıkladı. Üniversitenin, bilimsel araştırma kapasitesini güçlendirme, nitelikli yayın üretimini teşvik etme ve akademik çalışmalarının uluslararası görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

EBYÜ, 2026 LEİDEN RANKİNG'DE TÜRKİYE'DE 64'ÜNCÜ SIRADA YER ALDI