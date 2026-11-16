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Kırmızı ışık iddiasıyle meydana gelen çarpışmada 2 kişi yaralandı

Alaplı-Ereğli kara yolunda kırmızı ışık iddiasıyla hafriyat kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı; 2 kişi yaralandı, kaza anı kamerada.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 18:19

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 18:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kırmızı ışık iddiasıyle meydana gelen çarpışmada 2 kişi yaralandı

Kaza detayları:

Zonguldak’ın Alaplı-Ereğli kara yolu Merve Altı mevkiinde meydana gelen kazada, iddiaya göre Alaplı yönünden Ereğli Limanı’na taş taşıyan 12 ACB 465 plakalı hafriyat kamyonu, kırmızı ışıkta geçince Ereğli Organize Sanayi Bölgesi yoluna dönmek isteyen hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçta bulunan Ahmet Y. ve İsmet K. yaralandı.

Müdahale ve taşınma:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili yetkililerden yapılan açıklama haberde yer almamaktadır.

Görüntüler ve soruşturma:

Olay yerinde bulunan başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntüler, kazanın oluş anını saniye saniye kaydetti. Görüntülerde araçların çarpışma anası ve sonrasında yaşananlar yer alıyor. Trafik ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve kazanın kesin nedeninin tespiti için soruşturma sürüyor.

Kazanın meydana geldiği güzergah, Ereğli Limanı’na taş taşıyan hafriyat kamyonlarının yoğun olarak kullandığı bir hat olması bakımından dikkat çekiyor. Yetkililer, özellikle kavşak ve dönüş noktalarında trafik işaretlerine uyulmasının önemine vurgu yapıyor ve sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.

ZONGULDAK’IN ALAPLI-EREĞLİ KARAYOLUNDA HAFRİYAT KAMYONU İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA...

ZONGULDAK’IN ALAPLI-EREĞLİ KARAYOLUNDA HAFRİYAT KAMYONU İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI. FECİ KAZA ANI, SEYİR HALİNDEKİ BAŞKA BİR ARACIN KAMERASI TARAFINDAN SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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