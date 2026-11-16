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Ankara'daki midye yarışmasında boğulma tehlikesi Heimlich manevrasıyla önlendi

Etimesgut'ta midye yeme yarışmasında boğulma tehlikesi yaşayan kadın, bir hemşire ve işletme çalışanının uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 18:33

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 18:49

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EDİTÖR: Serkan Varol

Ankara'daki midye yarışmasında boğulma tehlikesi Heimlich manevrasıyla önlendi

Olayın gelişimi:

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bir midyecide düzenlenen midye yeme yarışmasında bir kadın yarışmacı, boğazına kaçan lokma nedeniyle fenalaştı. Olay sırasında müdahale eden ekip, kısa sürede uygulanan Heimlich manevrası sayesinde yarışmacıyı kurtardı. İşletme sahibi Yalçın Türkşanlı ve müdahaleyi yapan Ersin Barça yaşananları basına anlattı.

Yarışmanın arka planı:

Yalçın Türkşanlı, yaklaşık 8 sene seyyar satıcılık, 7 senedir restoran işletmeciliği yaptığını ve midye üzerinden yürüttüğü bu yarışmaları 6 senedir düzenlediğini belirtiyor. Normalde şırdan, mumbar ve kokoreç gibi sakatat ürünleri sattığını söyleyen Türkşanlı, yarışmaların daha çok eğlence amaçlı ve sosyal medyada ilgi çekmek için yapıldığını ifade etti.

Müdahale ve sonrası:

Türkşanlı, yarışmayı sunarken yarışmacının tam kazanma anında lokmayı çıkarmaya çalıştığını ve ardından fenalaştığını anlattı. O sırada kameraya döndüğü için durumu göremediğini söyleyen Türkşanlı, ekipte bulunan hemşirenin yardımıyla Ersin Barça'nın uyguladığı Heimlich manevrasının hayat kurtardığını vurguladı. Müdahaleyi yapan Barça, yarışmalarda kısa sürede çok sayıda midye tüketildiğini, bazı yarışmalarda 1 dakika içinde 20 midye gibi hızlı yeme rakamlarının görüldüğünü, aldıkları eğitim sayesinde başarılı bir kurtarma gerçekleştirildiğini belirtti.

Olayın ardından yarışmacı birkaç gün içinde tekrar gelip yeniden yarıştı ancak yine kazanamadı; bu kez eşi yarışmayı kazandı. Türkşanlı, sosyal medyada paylaşılan görüntüler nedeniyle eleştiriler aldıklarını ve olay sırasında durumun farkında olmadığından ötürü izlenimin yanlış oluştuğunu söyledi. Ayrıca benzer etkinlikleri düzenleyen işletmelere sağlık personeli bulundurmaları yönünde uyarıda bulundu ve müşteri memnuniyetinin işlerinin büyümesinde önemli olduğunu ifade etti.

ERSİN BARÇA

ERSİN BARÇA

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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