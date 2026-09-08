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Adana'da mezarlık ücretlerindeki artış tepkileri

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 2026 mezarlık tarifesiyle metrekare fiyatı 7 binden 14 bine yükseldi; 3,5 m² mezar 49 bin TL oldu, tepkiler sürüyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:44

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EDİTÖR: Berk Doğan

Adana'da mezarlık ücretlerindeki artış tepkileri

Belediye kararı ve yeni tarife:

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 2026 yılı mezarlık ücretlerine ilişkin aldığı kararla mezar yeri fiyatlandırmasında değişikliğe gidildi. Karara göre mezar yeri metrekare bedeli 14 bin TL olarak belirlendi. Standart kabul edilen 3,5 metrekarelik bir mezar yeri üzerinden hesaplandığında ücret 49 bin TLye ulaşıyor. Geçen yıl metrekare fiyatı 7 bin TL olduğundan artış oranı %100 olarak dikkat çekiyor.

Vatandaşların tepkileri:

Yeni tarife kent sakinlerinin yoğun tepkisini topladı. Fiyatların özellikle dar gelirli aileler için erişilemez olduğu vurgulanıyor. Sertap Demirci, "Dar gelirli vatandaş için 49 bin lira bayağı yüksek. Çoğu kişi bu fiyatı kaldıramaz. Sosyal belediyeciliğe uymayacak bir fiyat var. Özel mezara 49 bin lira yüksek bir miktar" diyerek tepkisini dile getirdi.

Havzullah Tezcan da artışı eleştirerek, "Ölüm de mi parayla oldu? Bu fiyatlar yüksek, maalesef alamayız. Mesela bu mezarlıkta yatan 30’a yakın tanıdık var. Hepsi farklı noktalarda yatıyor. Hepsi aynı noktada olsaydı daha iyi olurdu. Ailece gelip duamızı etseydik daha iyi olurdu. Ayrı noktalarda olduğu için ziyaret etmekte zorlanıyoruz. Gerçekten bu miktarlar çok" ifadelerini kullandı.

Sosyal etkiler ve beklentiler:

Vatandaşların ortak kaygısı, defin maliyetlerindeki yükselişin dar gelirli aileleri zora sokacağı yönünde. Ziyaret kolaylığı, aile mezarlığı beklentisi ve "sosyal belediyecilik" ilkeleri tartışmanın merkezine yerleşti. Belediyenin açıklamaları ve uygulama detayları, tartışmanın odağında bulunuyor.

Kararın uygulanmasıyla birlikte kent gündeminde bu konunun takip edilmesi, sosyal destek mekanizmalarının ve ücretlendirme politikalarının nasıl şekilleneceğinin yakından izlenmesi bekleniyor.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ&#039;NİN 2026 YILI MEZARLIK ÜCRETLERİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİK VATANDAŞLARIN...

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN 2026 YILI MEZARLIK ÜCRETLERİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİK VATANDAŞLARIN TEPKİSİNE NEDEN OLDU.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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