Mercek'ten kariyere: MERCEK kursiyerleri iş dünyasıyla doğrudan buluştu

Mercek'ten kariyere buluşması

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen 'İş ve Kariyer Fırsatları Buluşmaları: MERCEK’ten Kariyere' etkinliği, mesleki eğitim gören gençleri iş dünyasının temsilcileriyle bir araya getirdi. Organizasyon, gençlerin istihdama geçişini kolaylaştırmayı hedefleyerek hem doğrudan görüşme imkânı sağladı hem de iş başvurularına yönelik pratik eğitimler sundu.

Etkinlik mekanları ve sektör buluşmaları:

Program Kampüs Mersin ve Garaj Mersin sahalarında gerçekleştirildi. Turizm, hizmet ve sanayi başta olmak üzere farklı sektörlerden firmaların yetkilileri, kursiyerlerle bire bir görüşmeler yaparak açık pozisyonlar ve işe alım süreçleri hakkında bilgi verdi. Europap Tezol, Calafco Reklam Ajansı ve Starbucks temsilcileri etkinlikte çok sayıda adayla görüştüklerini ve uygun bulunanları değerlendireceklerini aktardı.

Eğitim, CV hazırlama ve mentörlük desteği:

Etkinlik kapsamında katılımcılara CV hazırlama teknikleri, mülakat süreçlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar ve iş başvurusu stratejileri hakkında eğitimler verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, kursiyerlerin firmalarla aracısız şekilde buluşmasını sağlayarak işe geçiş sürecini hızlandırmayı amaçladı.

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, MERCEK'te mesleki eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin Kariyer Merkezi aracılığıyla istihdama erişimlerinin kolaylaştığını vurguladı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı sosyoloğu Berk Bağ ise 2022'den bu yana MERCEK'te yüzlerce kişinin mesleki eğitim aldığını belirterek, özellikle eğitimde ve istihdamda olmayan gençleri hedefleyen Genç Adım projesinin önemine dikkat çekti.

Genç Adım kapsamında sağlanan mentörlük desteği, kursiyerlerin iş hayatına hazırlanmasında etkin rol oynuyor. Proje kapsamında eğitim alıp iş hayatına atılan kursiyerler, Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu eğitim, CV hazırlama ve mentörlük desteklerinin işe yerleşme süreçlerinde belirleyici olduğunu ifade etti. Gastronomi eğitimi alan ve şu an aşçı yardımcısı olarak çalışan Medine Bingöl de aldığı eğitimlerin iş bulmasında yardımcı olduğunu aktardı.

Etkinlikle birlikte MERCEK kursiyerleri ile iş dünyası arasında doğrudan bağlantı kurulmuş oldu. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, önümüzdeki dönemde farklı sektörlerden daha fazla firma davet edilerek benzer buluşmaların sürdürüleceğini bildirdi. Bu adım, hem yerel işgücünün nitelik kazanmasına hem de firmaların ihtiyaç duyduğu vasıflı elemanı yerel düzeyde bulmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN MERCEK MESLEK EDİNDİRME VE EĞİTİM MERKEZİNDE MESLEKİ EĞİTİM ALAN GENÇLER, KARİYER MERKEZİ ÖNCÜLÜĞÜNDE DÜZENLENEN 'İŞ VE KARİYER FIRSATLARI BULUŞMALARI: MERCEK’TEN KARİYERE' ETKİNLİĞİNDE İŞ DÜNYASININ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.