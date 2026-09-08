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Okul armaları kesinleşti Elazığ'da kıyafet mağazalarında yoğunluk

MEB'in arma düzenlemesi sonrası 2026-2027 hazırlıkları hızlandı; Elazığ'da okul kıyafeti talebi arttı, veliler terzi işlerinin aksayabileceğine dikkat çekiyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Berk Doğan

Okul armaları kesinleşti Elazığ'da kıyafet mağazalarında yoğunluk

Elazığ'da okul kıyafeti hazırlığı son haftaya taşındı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ve yönetmeliklere göre okul ortamına uygun kıyafet ile arma kullanımının belirlenmesi, Elazığ'daki okul giyim mağazalarında yoğunluğa yol açtı. 2026-2027 eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala alınan kararların netleşmesiyle birlikte veliler ve öğrenciler alışverişe yöneldi.

Mağazalarda yoğunluk ve terzi süreci:

İşletme sahibi Burak Çelik, mevzuatın netleşmesinin talebi artırdığını belirtti. Çelik, "Bu sene 2026-2027 eğitim öğretim yılına başlamış bulunmaktayız. Yine son günlerde yoğunluk arttı. Okul açıldıktan sonra velilerimizin okuldaki tek tip kıyafet olacağını öğrendikten sonra yoğunluklarımız tekrardan başladı. Bu sene arma zorunluluğunun kesinleştiği Milli Eğitim kararıyla hem öğretmenlere hem eğitim camiasına komple bir yasa çıkarttı. Okul kıyafeti içinde, doğru bir şekilde giyecekler" şeklinde konuştu.

Çelik, terzi işleri nedeniyle siparişlerin yetişme riskine işaret ederek velilere erken alışveriş uyarısında bulundu. Mağazalarda hem hazır ürün hem de sıfırdan dikime yönelik hizmetlerin sunulduğu, eksik ya da aksayan dikim işlerince anında düzeltme yapıldığı aktarıldı.

Veliler ve öğrenciler ne diyor:

Okul alışverişi için gelen velilerden Nihat Erkol memnuniyetini dile getirdi: "Bu sene lise öğrencisi için kıyafet almaya geldik. Kalite olarak çok iyi, hizmet olarak çok iyi. Terzi konusunda herhangi bir eksik, aksaklık varsa tamamen düzeltiliyor, sıfırdan dikim yapılıyor. Bu konuda herhangi bir sıkıntınız olmasın. Kıyafetler son derece kaliteli. Her şekilde yardımcı oluyor arkadaşlar. Yoğunluk son derece fazla. Bir an önce almak için gelebilirsiniz. Çünkü terzi işi olduğu için günler aksayabiliyor. Hem veliler için hem öğrenciler için daha sade bir giyim olsa daha çok memnun oluruz".

Öğrenciler de yeni döneme hazırlanıyor. Toprak Erkol heyecanını, "Yeni eğitim ve öğretim yılına başlıyoruz. Bizler de bugün kıyafet almaya geldik" sözleriyle aktardı. Hazırlıklarını önceden tamamladığını söyleyen Ecrin Paketçi ise, "2026-2027 eğitim-öğretim yılına başlıyoruz. Ben de son güne bırakmayarak okul formamı aldım" dedi.

Elazığ'da okul kıyafeti ve arma uygulamasının kesinleşmesi, mağaza ve terzi yoğunluğunu artırırken yetkililer ve işletmeciler erken alım ile son gün yoğunluğunun azaltılmasını tavsiye ediyor.

Yeni eğitim yılı öncesi Elazığ’da okul kıyafeti yoğunluğu

Yeni eğitim yılı öncesi Elazığ’da okul kıyafeti yoğunluğu

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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