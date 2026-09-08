Marmaris, kruvaziyerde ivmeyi artırıp sezonu kışa taşıdı

kurvaziyer hareketliliğinde hızlı büyüme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 28 Nisan 2026'da başlayan kruvaziyer sezonu, yaz aylarının ötesine taşınarak yıl sonuna kadar sürecek bir yoğunluğa dönüştü. Ağustos sonu itibarıyla 40 gemi ile 155 bin yolcu ve mürettebat ağırlayan liman için yeni görüşmeler olumlu sonuç verdi; programa 36 sefer daha eklenerek toplam gemi sayısı 76ya ulaşacak.

Eklenen seferlerle birlikte sezon Aralık sonuna kadar uzatıldı. Bu düzenlemelerin tamamlanması halinde Marmaris’te 2026 sezonu, yıl sonunda yaklaşık 270 bin yolcu ve mürettebatla kapanacak; geçen yılki yaklaşık 60 binlik rakamın dört katının üzerinde bir artış gerçekleşmiş olacak.

görüşmeler ve yeni seferlerin dağılımı:

Yapılan görüşmeler sonucunda Aroya Manara kurvaziyer gemisiyle programa 12 yeni sefer daha dahil edildi. Sezonun geri kalanında gerçekleştirilecek toplam 36 seferin Marmaris’e getireceği ek yolcu ve mürettebat sayısının yaklaşık 115 bin olması planlanıyor. Bu hareketlilik hem limanın hem de çevredeki hizmet sektörünün yıl boyunca canlı kalmasını sağlayacak.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Süleyman Mutlu Ayhan, konuya ilişkin olarak mevcut rakamları ve beklentileri şöyle özetledi: "Marmaris’te bu yıl 28 Nisan itibarıyla başlayan kurvaziyer gemi seferleri Ağustos sonu itibarıyla toplam 40 gemiye ulaştı. Bununla beraber toplam 155 bin yolcu ve mürettebatı şimdiye kadar Marmaris’te ağırladık." Ayhan, yıl sonuna kadar düzenlenecek seferlerle Marmaris’in kruvaziyer sezonunu önemli ölçüde büyüteceğini vurguladı.

misafir profili ve liman tercih nedenleri:

Aroya Manara otel müdürü Marco Manager, Marmaris tercihine ilişkin değerlendirmesinde altyapı ve alan imkanlarının belirleyici olduğunu söyledi. Manager, "Altyapısı ve sahip olduğu alan nedeniyle Marmaris’i tercih ettik. Marmaris, bu konuda Bodrum’dan çok daha iyi imkanlara sahipti" dedi ve geminin sezon boyunca Marmaris rotalarında sıkça yer alacağını belirtti.

Yolcu geri bildirimleri de Marmaris lehine; Manager, misafirlerin Marmaris’i fiyat-performans, çevre ve manzara açısından cazip bulduklarını, şehirde rahatça yürüyüp keyifli vakit geçirdiklerini aktardı. Ayrıca Marmaris, aynı zamanda farklı ülke pazarlarından biniş noktası olarak da kullanılıyor; İran, Özbekistan, Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan’dan gelen yolcular Marmaris’ten gemiye binerek rotalara katılıyorlar.

Kızıldeniz’deki jeopolitik gelişmelere bağlı kısa süreli program değişiklikleri olabileceği, ancak daha sonra Akdeniz kış sezonuna dönüleceği de paylaşılan bilgiler arasında. Aroya Manara gemisinin 1.678 kabine sahip olduğu ve geminin Marmaris deneyimini olumlu bulduğu ifade edildi.

Ayhan, Marmaris’in kruvaziyer turizmindeki bu yükselişinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğine işaret etti: 2027 için şimdiden 70’in üzerinde sefer planlandığını ve çalışmalara devam edileceğini belirtti. Sezon uzatımı ve artan sefer sayısı, liman ekonomisine ve yerel işletmelere yıl boyunca sürecek bir canlanma potansiyeli sunuyor.

MUĞLA'NIN MARMARİS İLÇESİNDE KURVAZİYER HAREKETLİLİĞİ YILIN SON AYLARINDA DA DEVAM EDECEK. 28 NİSAN'DA BAŞLAYAN 2026 KURVAZİYER SEZONUNDA AĞUSTOS SONU İTİBARIYLA 40 GEMİYLE 155 BİN YOLCU VE MÜRETTEBAT AĞIRLANDI.