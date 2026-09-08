Elazığ'da arma zorunluluğu mağazalarda hareketlilik yarattı

genelge ve yerel yansımaları:

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile 2026-2027 eğitim-öğretim yılına hazırlık kapsamında okul kıyafetleri ve giyim kurallarına ilişkin düzenlemeler netleşti. Arma kullanımı ve okul ortamına uygun kıyafet zorunluluklarının kesinleşmesi, okulların açılmasına günler kala Elazığ'daki okul giyim mağazalarında yoğunluğun artmasına neden oldu.

Mevzuatın netleşmesiyle birlikte veliler ve öğrenciler alışverişe yönelirken, esnaf üretim ve terzi işleri için ek hazırlık yapmak zorunda kaldı. Özellikle arma uygulamasının kapsamına ilişkin belirsizliğin ortadan kalkması talepleri hızlandırdı.

esnafın ve velilerin görüşleri:

Burak Çelik (işletme sahibi) yoğunluğun arttığını ve talebin katlandığını aktardı. Çelik, armaya ilişkin kararın hem öğretmenleri hem de eğitim camiasını kapsayan bir düzenleme getirdiğini ve bunun mağazalara yansıdığını ifade etti.

Nihat Erkol (veli) okul kıyafeti alışverişi için geldiklerini belirterek terzi işlerinin aksama ihtimaline dikkat çekti: Bu sene lise öğrencisi için kıyafet almaya geldik. Kalite olarak çok iyi, hizmet olarak çok iyi. Terzi konusunda herhangi bir eksik, aksaklık varsa tamamen düzeltiliyor, sıfırdan dikim yapılıyor. Bu konuda herhangi bir sıkıntınız olmasın. Kıyafetler son derece kaliteli. Her şekilde yardımcı oluyor arkadaşlar. Yoğunluk son derece fazla. Bir an önce almak için gelebilirsiniz. Çünkü terzi işi olduğu için günler aksayabiliyor. Hem veliler için hem öğrenciler için daha sade bir giyim olsa daha çok memnun oluruz.

Öğrenciler de hazırlıklarını sürdürüyor. Toprak Erkol okul heyecanını paylaşırken, Ecrin Paketçi hazırlıklarını önceden tamamladığını belirtti: Ben de son güne bırakmayarak okul formamı aldım.

uyarılar ve son hazırlıklar:

Yerel esnaf, terzi işlerinin zaman alabileceğini ve son günlere bırakmanın gecikmelere yol açabileceğini vurguluyor. Velilere yönelik genel öneri, arma ve kıyafet uygulamalarının kesinleştiği bu dönemde alışverişi erkene çekmek ve terzi taleplerini önceden iletmektir. Elazığ'daki mağazalar da talebe yetişebilmek için çalışma yoğunluğunu artırdı ve müşteri taleplerine öncelik veriyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN OKUL KIYAFETİ VE ARMA DÜZENLEMESİ ELAZIĞ’DAKİ MAĞAZALARDA YOĞUNLUĞU ARTIRDI