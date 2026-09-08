Batman'da sanayi tüplerine gizlenmiş 87 kilo 500 gram skunkla bağlantılı şüpheli tutuklandı

Batman'da büyük uyuşturucu operasyonu

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 Eylül'de kent girişinde yürüttüğü çalışmada, durdurulan bir araçta toplam 87 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

malzemenin saklandığı yöntem

Polis ekiplerinin araçta yaptığı aramada, uyuşturucunun 4 sanayi tüpü içerisine zulalanmış olduğu belirlendi. Operasyon, uyuşturucu madde ticaretinin ve sevkiyatının önlenmesine yönelik olarak planlandı ve uygulandı.

gözaltı ve adli süreç

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.

BATMAN’DA SANAYİ TÜPLERİNE ZULALANMIŞ 87,5 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ