Batman'da sanayi tüplerine gizlenmiş 87 kilo 500 gram skunkla bağlantılı şüpheli tutuklandı

Batman'da büyük uyuşturucu operasyonu
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 Eylül'de kent girişinde yürüttüğü çalışmada, durdurulan bir araçta toplam 87 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.
malzemenin saklandığı yöntem
Polis ekiplerinin araçta yaptığı aramada, uyuşturucunun 4 sanayi tüpü içerisine zulalanmış olduğu belirlendi. Operasyon, uyuşturucu madde ticaretinin ve sevkiyatının önlenmesine yönelik olarak planlandı ve uygulandı.
gözaltı ve adli süreç
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.
BATMAN’DA SANAYİ TÜPLERİNE ZULALANMIŞ 87,5 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ
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