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Batman'da sanayi tüplerine gizlenmiş 87 kilo 500 gram skunkla bağlantılı şüpheli tutuklandı

Batman'da kent girişinde durdurulan araçta, 4 sanayi tüpüne saklanmış toplam 87 kilo 500 gram skunk ele geçirildi; 1 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Batman'da sanayi tüplerine gizlenmiş 87 kilo 500 gram skunkla bağlantılı şüpheli tutuklandı

Batman'da büyük uyuşturucu operasyonu

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 Eylül'de kent girişinde yürüttüğü çalışmada, durdurulan bir araçta toplam 87 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

malzemenin saklandığı yöntem

Polis ekiplerinin araçta yaptığı aramada, uyuşturucunun 4 sanayi tüpü içerisine zulalanmış olduğu belirlendi. Operasyon, uyuşturucu madde ticaretinin ve sevkiyatının önlenmesine yönelik olarak planlandı ve uygulandı.

gözaltı ve adli süreç

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.

BATMAN’DA SANAYİ TÜPLERİNE ZULALANMIŞ 87,5 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

BATMAN’DA SANAYİ TÜPLERİNE ZULALANMIŞ 87,5 KİLO SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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