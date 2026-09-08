El emeği mirası Pendik'te buluşuyor

Pendik sahil meydanı'nda açılış töreni:

Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen 21. Uluslararası Geleneksel El Sanatları Festivali, Pendik Sahil Meydanı'nda gerçekleştirilen kurdele kesimiyle başladı. Açılışa Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış sonrası yetkililer stantları gezerek sanatçılarla sohbet etti ve eserlerin yapım süreçleri hakkında bilgi aldı.

Katılımcılar ve program:

Festival, 11 ülkeden 57 ustayı buluşturuyor. Bulgaristan, İran, Kazakistan, Kıbrıs, Kırgızistan, Macaristan, Makedonya, Özbekistan, Ukrayna, Senegal ve Türkiye'den gelen ustalar; iğne oyası, ahşap oyuncak, bakır işlemeciliği, çarık yapımı ve daha birçok geleneksel zanaatı ziyaretçilerle paylaşıyor. Etkinlikler arasında canlı sanat performansları, halk oyunları, konserler, söyleşiler ve uygulamalı atölyeler bulunuyor. Festival, 13 Eylül'e kadar açık kalacak.

Ustaların öne çıkan işleri:

Festivalde dikkat çeken isimlerden biri yemeni ustası Hüseyin Kopar. Ailesinden devraldığı mesleği beşinci kuşak olarak sürdüren Kopar, manda ve camış derisinden kimyasal madde kullanmadan eski usullerle çarık ve yemeni üretiyor. Kopar'ın hazırladığı el yapımı çarık ve savaşçı kostümleri; Game of Thrones, Harry Potter, Truva, Yüzüklerin Efendisi, Gladyatör ve Avatar gibi yapımlarda kullanıldı. Usta, yaklaşık 60 film için 65 bin el yapımı ürün hazırladığını belirtiyor.

Kopar festivalle ilgili şunları söyledi: "Ben birinci yılından bu yana 20 yıl içinde bu festivale katılım sağladım. Birçok filmlerin bağlantısını buradan dahi yaptığımız oldu. Yabancı ve yerli filmler. Geleneksel El Sanatları Festivali’nin bize çok katkısı oldu. 5. kuşak olarak bunu Kahramanmaraş’ta, depremden sonra Marmaris’te ondan sonra da İstanbul’da şubemizi açtık. Hala film işlerine devam ediyoruz. İnsanların el yapımı yemeni ve çarıklara festivalden dolayı yoğun ilgisi var. Buna istinaden, bizim yaptığımız film kostümleri, sandaletlerin ve çarıkların hem üretimini hem tanıtımını burada yapıyoruz. Çok yoğun ilgi ve talep görüyoruz."

Bakır işlemeciliğinin temsilcisi:

Diğer bir öne çıkan usta ise Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Ertuğrul Üzümcü. Üzümcü, bakır levhaları el emeğiyle şekillendirerek koleksiyon değeri taşıyan parçalar üretiyor ve festival boyunca ziyaretçilere mesleğinin inceliklerini aktarıyor. Üzümcü, belediyenin sanatçıya verdiği desteğe vurgu yaparak koleksiyon parçalarıyla fuarda yer aldıklarını belirtti: "Belediyemiz sanatçısını her konuda koruyor ve kolluyor. Bakırcılık her yerde var ama bizim yaptığımız ürünler hiçbir yerde yok. Ben koleksiyon ürünleri yapıyorum. Biz buraya koleksiyon parçaları, özel parçalar getiriyoruz. Sanat ölmesin diye uğraşıyoruz."

Festival alanında ziyaretçiler, el işlerinin üretim süreçlerini görme, atölyelere katılma ve ustalarla doğrudan iletişim kurma fırsatı buluyor. Organizasyon, geleneksel sanatların korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefiyle düzenleniyor.

Başkan Ahmet Cin açılıştaki konuşmasında etkinliklerin yıl boyunca süren bir kültür takviminin parçası olduğunu ve geleneksel sanatların aktarılmasının kendileri için bir görev olduğunu söyledi: "Bizim başından beri bir hedefimiz var, Pendik’te yaşayan insanların bütün ihtiyaçlarının giderildiği bir ilçe oluşturmaya çalışıyoruz. Kültür sanat alanında da bu şekilde devam ediyoruz. Kahve Festivali ile başlayan ve yaklaşık 140 binin üzerinde vatandaşın katıldığı festivalden, şimdi 21’incisini düzenlediğimiz 11 ülkeden sanatçıların geldiği Geleneksel El Sanatları Festivalini açmış olduk. Hemen sonrasında da Kitap Fuarımız başlayacak. Ondan sonraki süreçte de geçen sene başlatmış olduğumuz Hemşehri Günlerimiz başlayacak ve bununla beraber 29 Ekim’e kadar bir silsileyi devam ettirmiş olacağız. 29 Ekim ile beraber hem Cumhuriyet kutlamalarını yapacağız hem de final yapmış olacağız. Kadim medeniyetimizin sembolü olan bu el sanatlarının gelecek nesillere aktarılmasıyla ilgili görevi de ifa etmeye çalışıyoruz. O yüzden bu festivali çok anlamlı buluyoruz. İnşallah buradaki sanatçılarımızdan alınacak ilham ile geleneksel sanatlarımız daha da geliştirilerek gelecek nesillere aktarılır. Buna bir katkı sunduysak ne mutlu bize".

Etkinlikteki stantlar ve meydan, dron ile görüntülenerek festivalin kapsamı havadan da kayıt altına alındı.

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