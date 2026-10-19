Adıyaman'da kavşakta çarpışma: 12 kişi yaralandı

Adıyaman-Gölbaşı karayolunda trafik kazası

Adıyaman-Gölbaşı karayolu Şanlıurfa yol ayrımı kavşağında meydana gelen kazada, Mahmut A. idaresindeki 02 S 0035 plakalı minibüs ile Simon A. idaresindeki 02 AGT 201 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu karışan araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı.

Kazada yaralananlar ve araç içindekiler:

Kazada belirtilen yaralılar arasında otomobil sürücüsü Simon G. ile Diana H., Nuriye G., Ali G., Zeliha S., Şehriban Y., Rabia G., Mahmut D., Zeynal D., Asiye A., İsmihan T. ve Necla A. yer aldı. Olay haber verildikten sonra bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi ve olay yerinde ilk müdahaleler gerçekleştirildi.

Müdahale, tedavi ve soruşturma:

Ekipler tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak adli ve idari yönden soruşturma başlatıldı; yetkililer kazanın nedenini ve sorumluluk dağılımını belirlemeye çalışıyor.

ADIYAMAN’DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 12 KİŞİ YARALANDI.