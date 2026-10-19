tanju özcan: market iddialarında yazılı teklif görmedim, deliller duyuma dayanıyor

Duruşmanın genel çerçevesi:

Bolu Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 19 sanıklı dosyanın 3’üncü duruşması, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda bugün görüldü. Cumhuriyet savcısının 217 yıla kadar hapis cezası talep ettiği davada, heyet Özcan’ın duruşma salonunda fiziken bulunma talebini reddetti. Duruşma, geniş katılım nedeniyle Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda oluşturulan özel salonda yapıldı. Tanju Özcan ile tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, tutuklu diğer sanıklar ile taraf avukatları ve sanıklar savunmalarını sundu.

Marketler iddiasına yönelik savunma:

Özcan savunmasına, iddianamede BOLSEV AŞ ve BOLSEV Vakfına gelir temin etmek amacıyla bazı marketlerle reklam sözleşmesi yapılmak istendiği yönündeki tespitleri kabul ettiğini belirterek başladı. Ancak marketlerle gerçekleştirildiği öne sürülen toplantıların tarihlerinin belirsiz olduğunu, iddianamenin bir kısmıyla hemfikir olsa da bazı tespitlerin somut delile dayanmadığını savundu.

Özcan, toplantıda dağıtıldığı iddia edilen yazılı tekliflere ilişkin olarak savcılığın değerlendirmesini doğrudan eleştirdi: "Siz hiç Türkiye’de irtikap suçu işlenirken yazılı teklif dağıtıldığını duydunuz mu? İrtikap yapmak istesek yazılı teklif vermezdik." Bu ifadeyle Özcan, suçlamanın özellikleriyle iddianamedeki yöntemin örtüşmediğini vurguladı. Toplantıda "seve seve" benzeri bir söylem kullandığını ancak küfür etmediğini ve sözün bağlamının farklı yorumlandığını aktardı.

Özcan, toplantıya çağrılan market temsilcilerinin yetki sınırına dikkat çekerek tekliflerin üst yönetime iletilmesi amacıyla verildiğini, fiilen icbar iddiası oluşturacak bir uygulamanın bulunmadığını savundu. Ayrıca toplantı sonrası yapılan denetimlerin ardından bazı marketlere ceza kesildiğini, bunun üzerine müfettişlerin inceleme başlattığını ve müfettiş raporlarının denetimlerin hukuka uygun olduğu yönünde görüş bildirdiğini belirtti. Özcan, bu idari bulguların daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ceza soruşturmasına dönüştürüldüğünü söyledi.

Tanık beyanları ve delil değerlendirmesi:

Özcan savunmasında, davanın delil yapısına ilişkin eleştirisini Ali Sarıyıldız üzerinden detaylandırdı. Savcılığın iddiasının büyük ölçüde Sarıyıldız’ın beyanlarına dayandığını, Sarıyıldız’ın beş ayrı ifadesi bulunduğunu ve bu ifadeler arasında tutarsızlıklar olduğunu belirtti. Özcan, Sarıyıldız’ın bazı ifadelerinde olayları doğrudan görmediğini, duyum yoluyla öğrendiğini söylediğine dikkat çekti.

Savunmada, Sarıyıldız’ın beyanlarının ilk ifadelerinin "son derece doğru" olduğunu, sonraki ifadelerinin ise farklılaştığını ve son ifadesinde söylediklerinin duyuma dayandığını belirttiği ifade edildi. Özcan, bu çerçevede savcılığın somut delil yerine çelişkili beyanlara dayanarak ağır bir suçlamayı tesis etmeye çalıştığını özetleyerek, "bu irtikap suçunda iki gramlık sinekten beş kilo yağ çıkarmaya çalışmış savcılık" eleştirisini dile getirdi.

Duruşmada Özcan, marketler başlığının yanı sıra savunmasını "ruhsat", "kurban", "hakediş", "beton" ve "kafe" başlıkları altında da sürdüreceğini belirtti. Mahkeme süreci ve savunmaların tamamlanmasının ardından karar aşamasına gelinmesi bekleniyor.

BOLU BELEDİYESİ’NE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA YARGILANDIĞI DAVANIN 3’ÜNCÜ DURUŞMASINDA ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAAYA KARŞI SAVUNMA YAPAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN, ZİNCİR MARKETLERE YÖNELİK ‘İRTİKAP’ SUÇLAMASINA İLİŞKİN, "SİZ HİÇ TÜRKİYE'DE İRTİKAP SUÇU İŞLENİRKEN YAZILI TEKLİF DAĞITILDIĞINI DUYDUNUZ MU? İRTİKAP YAPMAK İSTESEK YAZILI TEKLİF VERMEZDİK" DEDİ.