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Adana’da okullar açılırken ulaşım ve emniyet önlemleri artırıldı

14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim yılında Adana'da 524 bin 276 öğrenci için trafik ve asayiş tedbirleri ile servis denetimleri artırıldı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Adana’da okullar açılırken ulaşım ve emniyet önlemleri artırıldı

eğitim yılı öncesi hazırlıklar:

Adana Valiliğinin açıklamasına göre 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2026-2027 eğitim-öğretim yılında kent genelinde 524 bin 276 öğrenci, 34 bin 652 öğretmen ve bin 259 eğitim çalışanı ders başı yapacak. Yeni dönem öncesinde eğitim kurumlarındaki altyapı ve hijyen hazırlıkları tamamlandı; yaklaşık 100 okulun onarımı bitirildi ve okullarda görev alacak 2 bin 650 temizlik personeli ile 788 bahçe görevlisi organize edildi.

emniyet ve jandarma tedbirleri:

Okulların güvenliğini sağlamak amacıyla Adana İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı eşgüdümlü olarak sahada olacak. Emniyet birimleri sorumluluk bölgesindeki 637 okulda 3 helikopter, 206 ekip, 41 motosiklet ve 582 personel ile görev yapacak. Jandarma ise sorumluluk bölgesindeki 405 okulda 103 araç, 125 devriye ve 313 personel ile denetim ve güvenlik faaliyetlerini sürdürecek.

Okul giriş-çıkış saatlerinde hem yaya hem motorize ekiplerin devriye sıklığı artırılacak, öğrenci servisleri ve sürücüler hakkında sıkı denetimler uygulanacak. Ayrıca okul çevresinde öğrencilerin güvenliğini etkileyebilecek kişi, araç ve olaylara yönelik kontroller sıklaştırılacak; okul yakınlarındaki umuma açık yerler ve iş yerleri de denetim kapsamında olacak.

trafik düzenlemeleri ve sürücü uyarıları:

Valilik, ilk gün ulaşımda aksama yaşanmaması için sürücülere uyarılarda bulundu. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araç yerine toplu taşıma kullanmaları istenirken, ağır vasıtaların sabah 07.00-09.00 ve öğleden sonra 16.30-18.30 saatleri arasında trafikte olmamaları talep edildi. Okul bölgelerinde hız limitlerine uyulması, yaya önceliğine dikkat edilmesi ve okul ile servis alanlarında hatalı park yapılmaması önemli hatırlatmalar arasında yer aldı.

Yetkililer, uygulanan tedbirlerin amacının eğitim yılı boyunca öğrencilerin güvenli ve düzenli şekilde okula gidip gelmesini sağlamak olduğunu belirtiyor. İlk günlerde kent merkezindeki ulaşımın akışı ve okul çevresi denetimleri yoğun tutulacak, gerektiğinde ek önlemler alınacağı bildirildi.

ADANA&#039;DA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE 524 BİN 276 ÖĞRENCİ, 34 BİN 652...

ADANA'DA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE 524 BİN 276 ÖĞRENCİ, 34 BİN 652 ÖĞRETMEN VE BİN 259 EĞİTİM ÇALIŞANI DERS BAŞI YAPACAK. KENT GENELİNDE ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ ŞEKİLDE OKULLARINA ULAŞABİLMESİ İÇİN TRAFİK VE ASAYİŞ TEDBİRLERİ ARTIRILDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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