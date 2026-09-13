Radikal prestij şubesi Güzelbahçe'de yeni döneme kapı araladı

Radikal prestij şubesi Güzelbahçe'de açılış töreni:

İzmir'in köklü eğitim markası Radikal Eğitim Kurumları, modern mimarisi, geniş sınıfları ve gelişmiş teknolojik altyapısıyla tasarlanan yeni Prestij Şubesi'ni Güzelbahçe'de düzenlenen törenle hizmete açtı.

Törene iş ve eğitim dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Açılış, özel peyzaj düzenlemeleriyle dikkat çeken kampüs bahçesinde gerçekleştirildi; davetlilere canlı keman eşliğinde kokteyl ikram edildi ve katılımcılar kampüsü gezme fırsatı buldu.

"geleceğin liderlerini yetiştirme sorumluluğuyla hareket ediyoruz":

Radikal Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Avcı, açılış kurdelesini kesmeden önce yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Radikal Eğitim Kurumları olarak tek amacımız öğrencilerimize sadece akademik başarı sunmak değil, onları global dünya standartlarında bireyler olarak geleceğe hazırlamaktır. Prestij Şubemizi, Güzelbahçe’nin yükselen değerine yakışır bir altyapı ve eğitim teknolojisiyle kurguladık. Her bir öğrencimizin potansiyelini en üst seviyeye çıkaracak özel takip sistemlerimiz ve güçlü kadromuzla buradayız. İzmir genelinde yakaladığımız kitlesel ve bireysel başarı grafiğini Güzelbahçe’de daha da yukarı taşıyacağız"

kampüs ve eğitim uygulamaları:

Tören sonrası misafirler, modern sınıflar, açık sosyal alanlar ve teknolojiyle donatılmış öğrenme ortamlarını inceledi. Güzelbahçe Radikal Prestij Şubesi, birebir eğitim modeli, mentörlük sistemi, dijital öğrenme altyapısı ve çeşitli sosyal atölyelerle yeni dönemde öğrenci kabulüne başlayacak.

Kuruluş yetkilileri, özel takip ve değerlendirme sistemlerinin öğrenci gelişimini sürekli izleyerek kişiye özel yol haritaları oluşturacağını belirtti. Yeni şubenin bölgede eğitim seçeneklerini çeşitlendirerek hem akademik başarıyı hem de sosyal gelişimi desteklemesi hedefleniyor.

İZMİR’İN KÖKLÜ EĞİTİM MARKASI RADİKAL EĞİTİM KURUMLARI, MODERN MİMARİSİ, SINIFLARI VE TEKNOLOJİK ALTYAPISIYLA ÖNE ÇIKAN YENİ PRESTİJ ŞUBESİNİ GÜZELBAHÇE’DE DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇTI.