Eğitim yılına umutla: Balıkesir büyükşehir belediye başkanı Akın’dan mesaj

Başkan Akın’ın 2026-2027 eğitim öğretim yılı mesajı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda yeni dönemin heyecanını paylaştı. Akın, tüm öğretmen ve öğrencilere başarılı bir yıl dileyerek eğitimin toplum ve gelecek için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Eğitime bakış ve Atatürk ilkeleri:

Konuşmasında Cumhuriyet devrimleri ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine vurgu yapan Akın, eğitimin yalnızca bilgi aktarımı olmadığını, aynı zamanda iyi insan yetiştirmek olduğunu belirtti. Akın mesajında şunları söyledi: "Bugün okullarımızın kapıları yeniden açılıyor. Sınıflarımız çocuklarımızın sesiyle, koridorlarımız onların neşesiyle doluyor. Her yeni eğitim yılı, aslında geleceğe açılan yeni bir kapıdır. Bizim en büyük gücümüz çocuklarımızdır. En büyük sorumluluğumuz ise onların hayallerine sahip çıkmaktır.

Belediyenin sorumluluğu ve hedefleri:

Başkan Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime destek olmayı bir hizmetten öte gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olarak gördüklerini vurguladı. Mesajının devamında şunları ifade etti: "Çünkü eğitim, yalnızca ders kitaplarından ve sınavlardan ibaret değildir. Eğitim, iyi insan yetiştirmektir. Vatanını, milletini ve bayrağını seven; Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan; düşünen, sorgulayan, üreten ve geleceğe umutla bakan nesiller yetiştirmektir. Ulu Önder’imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmanın yolu da eğitimden geçmektedir.

Akın, yerel yönetim olarak hedeflerinin hiçbir çocuğumuzun eğitimden uzak kalmadığı, öğrencilerin imkânsızlıklar nedeniyle hayallerinden vazgeçmediği bir kent oluşturmak olduğunu belirtti ve belediyenin bu alandaki projelerine destek verme kararlılığını yineledi.

Mesajının sonunda Akın, "Bu duygularla başta Başöğretmenimiz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin eğitimine ömrünü adamış tüm öğretmenlerimizi ve görevleri başında şehit düşen öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 2026-2027 eğitim öğretim yılı tüm ‘Balıkesir Ailem’e ve ülkemize hayırlı olsun." ifadeleriyle eğitim camiasına selam gönderdi.

BAŞKAN AKIN’DAN EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILIŞI MESAJI