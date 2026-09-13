Geleceğin teminatı sınıflarda: Muğla'da 162.882 öğrenci ders başı yaptı

Muğla'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı başladı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda, çocukların okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşmasının yaratığı heyecanın tüm kentte hissedildiğini belirtti. Vali Akbıyık, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasının hem öğrenciler hem de eğitim camiası için umut ve sorumluluk taşıdığını vurguladı.

okul sayıları ve insan kaynağı:

Akbıyık mesajında, Muğla'da 819 okulda, 16.163 öğretmen ve yönetici rehberliğinde eğitim görecek 162.882 öğrencinin ders başı yaptığını açıkladı. Devletin tüm kurum ve imkânlarıyla okulların tam donanımlı hâle getirildiğini, fiziki ve güvenlik hazırlıklarının titizlikle tamamlandığını kaydetti.

eğitim anlayışı ve vizyon:

Vali Akbıyık, nesillerin yetiştirilmesini en önemli istikbal meselesi olarak gördüklerini belirterek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk hâlinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder." sözünü hatırlattı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin, köklerden geleceğe uzanan eğitim anlayışının somut bir yansıması olduğunu ifade etti ve Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği üzere "okuyan, düşünen, uygulayan ve neticelendiren" bir gençliğin Türkiye Yüzyılı'nın en büyük teminatı olduğunu vurguladı.

Vali, gençlere verilen değerin göstergesi olarak ilin "2026 Muğla Gençlik Yılı" ilan edildiğini, "Gençliğin Enerjisi, Muğla'nın Gücü" şiarıyla başlatılan çalışmanın gençleri bilim, sanat, spor ve tarihî mirasla buluşturan kapsamlı bir seferberlik olduğunu belirtti.

Valilik himayelerinde yürütülen "Bir Kitap Bir İnsan" projesinin, öğrencilerin kültürel ve manevi gelişimini desteklemeye odaklandığını söyleyen Akbıyık, akademik başarının yanı sıra kişisel donanımın da önemine dikkat çekti.