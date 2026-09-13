Tarsus'ta eğitimle oyun birleşti: akıl ve zeka şenliği çocukları çekti

Tarsus'ta akıl ve zeka oyunları şenliği çocuklarla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 ilçede sürdürülen Akıl ve Zeka Oyunları Şenliği'nin son adresi Tarsus oldu. Ötüken Vadi Park Kadın ve Çocuk Atölyesi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, strateji, dikkat, hafıza ve dengeyi geliştiren çeşitli oyunları deneyimlerken aynı zamanda üretim süreçlerine de dahil edildi.

Etkinlikte neler yapıldı:

Şenlik kapsamında çocuklara yönelik etkinliklerde geri dönüşüm malzemelerinden ve 3D yazıcılardan da yararlanıldı. Bu yaklaşım, doğa ve teknolojiyi oyunla buluşturarak katılımcılara somut üretim deneyimi sundu. Etkinlik alanında kurulan oyun istasyonlarında çocuklar akıl yürütme, odaklanma ve motor becerilerini gerektiren oyunlarla vakit geçirdi.

Müzik ve dans bölümlerinde ise yaz tatili boyunca atölyeden yararlanan lise öğrencileri çocuklara eşlik etti; gençler, aldıkları eğitimleri uygulama fırsatı bulurken etkinliğin sosyalleşme boyutuna katkıda bulundu.

Atölye çalışmaları ve gönüllü lise öğrencileri:

Ötüken Vadi Park Kadın ve Çocuk Atölyesi Sorumlusu Emre Aşkın, yaz dönemi boyunca çocuklara akıl ve zeka oyunlarının yanı sıra robotik kodlama gibi eğitimler verdiklerini belirtti. Aşkın, "Yaz tatili boyunca çocuklara destek sağladık. Oyunlarımızı ve derslerimizi yaparken çocuklar çok eğlendiler ve üretim odaklı ilerlediler. Kış döneminde daha da yoğunlaşacağız" dedi.

Aşkın, atölyeye bölgeden yoğun katılım olduğunu vurgulayıp, ders programlarının okul saatlerine göre düzenlendiğini anlattı ve aileleri atölyeye davet etmek için başvurunun Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden yapıldığını hatırlattı. Ayrıca lise öğrencilerinden oluşan gönüllü grubun çeşitli eğitimler aldıktan sonra etkinliklerde görev aldığını, bunun gençlerin sosyal sorumluluk bilincini güçlendirdiğini ifade etti.

Bilişsel gelişim ve ekran süresi:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı çalışanı Pervin Tekin ise düzenlenen etkinliklerin amacını, çocukların hem eğlenmeleri hem de dijital ekranlardan uzaklaşmaları şeklinde özetledi. Tekin, "Çocuklarımız bundan çok keyif alıyorlar. Aynı zamanda evde oynadıkları tablet ya da bilgisayardan biraz uzaklaşmış oluyorlar" diyerek etkinliğin ekrandan uzaklaştırma işlevine dikkat çekti.

Tekin, akıl ve zeka oyunlarının çocukların bilişsel gelişimine katkı sağladığını belirterek, "Bilişsel gelişimlerini destekliyoruz. Akıl ve zeka yürütmelerini destekliyoruz. Aynı zamanda odaklanma sorunlarını ortadan kaldırmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Katılımcı gençlerin deneyimi:

Atölyeden yararlanan lise öğrencisi Hilal Okur, üç aylık süreçte çeşitli etkinliklere katıldığını ve çocuklarla birlikte çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Okur, "Burada çocuklarla beraber şenlikler yaptık ve yazılımı öğrendik. Topluma faydalı ürünler de yaptık. Katılım belgelerimizi de aldığımız için çok mutluyum" dedi. Şenlikte görev almaktan gurur duyduğunu belirten Okur, "Lisedeyken bunu yapmak çok gurur verici. Çocuklarla olmak ve çocuklarla öğrenmek çok güzel" diye ekledi.

Çocukların görüşleri:

Etkinliklere katılan çocuklar da deneyimlerinden memnun kaldıklarını dile getirdi. Ayşe Sade Kara, üç taş ve dedektif oyunlarını sevdiğini söylerken, İdris Erdoğan eşya bulmaca ve üç taş oyunlarını oynadığını belirtti. Rukiye Gül, renk çarkı ve renk puzzle oyunlarını çok sevdiğini ve atölyeye sık sık geldiğini ifade etti. Elif Erba Ekici ise atölyede oyun oynamanın yanı sıra kodlama yaptıklarını ve dans ettiklerini söyleyerek, "Verimli bir yaz geçirdim. Çok güzeldi" dedi.

Şenlik, katılımcılara hem oyun hem de üretim temelli öğrenme deneyimi sunarak çocukların bilişsel ve sosyal gelişimini desteklemeyi, aynı zamanda genç gönüllülere uygulamalı deneyim kazandırmayı amaçlıyor. Etkinliğin kış döneminde daha kapsamlı sürdürülmesi planlanıyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 13 İLÇEDE ÇOCUKLARI BİLİM, TEKNOLOJİ VE ÜRETİMLE BULUŞTURMAK AMACIYLA DÜZENLENEN AKIL VE ZEKA OYUNLARI ŞENLİĞİNİN SON DURAĞI TARSUS OLDU.