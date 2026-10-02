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Adana'da şafak baskınıyla kesinleşmiş cezaları olan dört firari yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti düzenlenen eş zamanlı baskınlarda hırsızlık, yağma, dolandırıcılık ve uyuşturucu suçlarından 4 firariyi yakaladı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adana'da şafak baskınıyla kesinleşmiş cezaları olan dört firari yakalandı

Operasyon raporu:

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan dört firari hükümlü yakalandı. Ekipler, şafak vakti düzenlenen baskınlarla adreslere eş zamanlı müdahale yaptı.

Adres tespit ve baskın süreci:

Çalışmalar sonucu firari hükümlülerin saklandığı adresler belirlendi ve operasyon planlandı. Şafak vakti yapılan eş zamanlı baskınlarda güvenlik önlemleri alındı ve aranan şahıslar gözaltına alındı.

Yakalanan hükümlüler ve işlemler:

Yusuf G. hırsızlık suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranıyordu.

Sedat A. uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçundan 12 yıl hapis cezasına sahipti.

Derman G. yağma ve dolandırıcılık suçlarından 23 yıl hapis cezasıyla arandı.

Fatih K. ise hırsızlık suçundan 25 yıl hapis cezasıyla yakalandı.

Yakalanan firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

HIRSIZLIK SUÇUNDAN 25 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN YUSUF G. VE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇUNDAN 12...

HIRSIZLIK SUÇUNDAN 25 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN YUSUF G. VE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇUNDAN 12 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN SEDAT A.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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