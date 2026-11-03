İstanbul'da erken baskı planı: Iraola'dan güçlü başlangıç vurgusu

liverpool basın toplantısı ve maç bilgileri:

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Liverpool, yarın saat 20.45'te Fenerbahçe'ye konuk olacak. Müsabaka, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. İngiliz ekibin teknik direktörü Andoni Iraola, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayıp takımının maç planını ve önceliklerini açıkladı.

iraola'nın önceliği: güçlü başlamak:

Iraola, sarı-lacivertliler hakkında "Fenerbahçe çok iyi takım, çok iyi oyunculara sahipler" değerlendirmesinde bulundu. Teknik adam, rakibin tecrübeli olduğunu ve nasıl oynaması gerektiğini bildiğini belirterek, "Maça güçlü başlamamız gerekiyor. Hızlı şekilde momentumu yakalayıp ve öz güveni kırmamız gerekiyor" dedi. Iraola, rakibe fazla süre tanımamanın ve erken baskı kurmanın maçın kaderini etkileyeceğini vurguladı.

mental hazırlık, sonuçlar ve taktik değerlendirme:

İspanyol çalıştırıcı, Premier Lig'deki puan kayıplarıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki başlangıç arasındaki farkı değerlendirirken, "Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi sonuçlar gördük" ifadelerini kullandı. Grup başlangıcına dair pozitif bir veri olarak "3 maçta 9 puan"'ı işaret eden Iraola, bunun ilk 8'e girme şansını artırdığını söyledi ancak karşılaştırma yapmak için sezonun başında olunduğunu hatırlattı.

Iraola, atmosferin ve statın baskısına dikkat çekerek, "Böyle bir statta ve atmosferde mental olarak olabildiğince hazır olmamız gerekiyor" dedi. Ayrıca Fenerbahçe'deki teknik direktör değişikliğinin takımın oyun stilinde köklü bir değişim yaratacağını düşünmediğini belirtti: "Oyuncuların çoğunu biliyoruz... Analiz yapabileceğimiz bir önceki sistemde çok değiştiklerini düşünmüyorum."

Genel olarak Iraola, maç boyunca fark yaratabilecek oyunculara karşı dikkatli oynanması, oyuncularına güvenilmesi ve kontrolün elden bırakılmaması gerektiğini söyledi. Teknik adam, güçlü başlama stratejisinin rakibe daha az şans verileceği anlamına geldiğini vurgulayarak bu anlayışın takımda net olduğunu gösterdi.

Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, Fenerbahçe'nin çok iyi oyunculara sahip olduğunu belirterek mücadeleye güçlü başlamaları gerektiğini söyledi.