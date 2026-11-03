Dolar 49,9889 +0,03%
Euro 56,0100 +0,15%
Bist 11.023,55 +0,56%
Altın Gram 6.330,68 -0,77%
EUR/USD 1,1199 +0,08%
Brent Petrol 103,35 -1,36%
--°

İstanbul'da erken baskı planı: Iraola'dan güçlü başlangıç vurgusu

Iraola, Liverpool’un Fenerbahçe deplasmanında maça hızlı ve güçlü başlanması gerektiğini vurgulayıp, Şükrü Saracoğlu’ndaki atmosferde mental hazırlığın önemine dikkat çekti.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 20:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

İstanbul'da erken baskı planı: Iraola'dan güçlü başlangıç vurgusu

liverpool basın toplantısı ve maç bilgileri:

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Liverpool, yarın saat 20.45'te Fenerbahçe'ye konuk olacak. Müsabaka, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. İngiliz ekibin teknik direktörü Andoni Iraola, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayıp takımının maç planını ve önceliklerini açıkladı.

iraola'nın önceliği: güçlü başlamak:

Iraola, sarı-lacivertliler hakkında "Fenerbahçe çok iyi takım, çok iyi oyunculara sahipler" değerlendirmesinde bulundu. Teknik adam, rakibin tecrübeli olduğunu ve nasıl oynaması gerektiğini bildiğini belirterek, "Maça güçlü başlamamız gerekiyor. Hızlı şekilde momentumu yakalayıp ve öz güveni kırmamız gerekiyor" dedi. Iraola, rakibe fazla süre tanımamanın ve erken baskı kurmanın maçın kaderini etkileyeceğini vurguladı.

mental hazırlık, sonuçlar ve taktik değerlendirme:

İspanyol çalıştırıcı, Premier Lig'deki puan kayıplarıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki başlangıç arasındaki farkı değerlendirirken, "Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi sonuçlar gördük" ifadelerini kullandı. Grup başlangıcına dair pozitif bir veri olarak "3 maçta 9 puan"'ı işaret eden Iraola, bunun ilk 8'e girme şansını artırdığını söyledi ancak karşılaştırma yapmak için sezonun başında olunduğunu hatırlattı.

Iraola, atmosferin ve statın baskısına dikkat çekerek, "Böyle bir statta ve atmosferde mental olarak olabildiğince hazır olmamız gerekiyor" dedi. Ayrıca Fenerbahçe'deki teknik direktör değişikliğinin takımın oyun stilinde köklü bir değişim yaratacağını düşünmediğini belirtti: "Oyuncuların çoğunu biliyoruz... Analiz yapabileceğimiz bir önceki sistemde çok değiştiklerini düşünmüyorum."

Genel olarak Iraola, maç boyunca fark yaratabilecek oyunculara karşı dikkatli oynanması, oyuncularına güvenilmesi ve kontrolün elden bırakılmaması gerektiğini söyledi. Teknik adam, güçlü başlama stratejisinin rakibe daha az şans verileceği anlamına geldiğini vurgulayarak bu anlayışın takımda net olduğunu gösterdi.

Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, Fenerbahçe&#039;nin çok iyi oyunculara sahip olduğunu...

Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, Fenerbahçe'nin çok iyi oyunculara sahip olduğunu belirterek mücadeleye güçlü başlamaları gerektiğini söyledi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Liverpool son provayı Şükrü Saracoğlu'nda tamamladı
images

Amasyaspor yeni dönemine Gökhan Ünal ile başlıyor
images

Çorum hazırlıkları sıkı tutuyor: Fenerbahçe randevusuna tempo artışı
images

Gakpo: Şükrü Saracoğlu'nda coşkuyu dört gözle bekliyorum

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ani yola fırlayan yaban domuzu zinciri bozdu: minibüs devrildi, 2 yaralı

Garanti BBVA üç yıla kadar sürecek pay geri alım programı açıkladı

Liverpool son provayı Şükrü Saracoğlu'nda tamamladı

Tutuklu başkandan el yazısıyla umut veren mesaj

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı