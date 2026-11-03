Anvers'te karavanında Gazze istatistikleri bulunan Filistinli aktivist idari gözaltına alındı

Anvers'te idari gözaltı ve araca el koyma

Belçika'nın Anvers kentinde, üzerinde Gazze'deki sivil kayıpların istatistikleri ve 'Özgür Filistin' sloganları bulunan karavanıyla dolaşan Filistinli aktivist Omar Almaani, polis tarafından idari gözaltına alındı. Polis, aracın Yahudi mahallesinde tekrarlayan turlar attığını gerekçe göstererek sürücünün gece gözaltına alındığını ve karavanın emniyet otoparkına çekildiğini duyurdu.

polis açıklaması:

Anvers Polis Sözcüsü Kim Bastiaens yaptığı açıklamada operasyonun, "Filistin propaganda mesajları taşıyan bir karavanın Yahudi mahallesinde mükerrer şekilde turlaması" üzerine gerçekleştirildiğini belirtti. Sözcü, sürücünün kamu düzenini bozma gerekçesiyle idari olarak gözaltına alındığını ve aracın 6 aya kadar el konulabilmek üzere alındığını ifade etti.

aktivistin savunması ve olayın detayları:

Uzun süredir Norveç'te yaşayan ve Avrupa genelinde karavanıyla Gazze'deki insani duruma dikkat çeken Almaani, gözaltına alınmasının ardından ifadesinde bölgeden geçişinin tesadüf olduğunu söyledi. Almaani, akşam yemeğinden sonra kuzenlerini bırakmak için yola çıktığını, navigasyon hatasıyla Wilrijk bölgesine yöneldiğini ve bölgenin bir Yahudi mahallesi olduğundan habersiz olduğunu anlattı. Gece saat 02.00'de orada bulunmasının provokasyon amacı taşımadığını vurguladı.

Almaani ve araçtaki üç kuzeninin idari gözaltı kararıyla geceyi nezarethanede geçirdiği, daha sonra serbest bırakıldıkları bildirildi. Aktivist, polisin eşyalarına el koyduğunu, karavanda bulunan bir kitabı saatlerce incelediklerini ve muamelenin baştan itibaren önyargılı olduğunu hissettiğini söyledi. Almaani, farklı Avrupa ülkelerinde polislerin belgeleri kontrol edip serbest bıraktığını belirterek Belçika'daki yaklaşımı eleştirdi.

Almaani'nin açıklamasına göre karavan sadece bir araç değil; içinde eşyaları, kıyafetleri ve yatağının bulunduğu evi. Araca el konulması nedeniyle kendisinin şu an evsiz kaldığını ve kararın hayatını altüst ettiğini ifade etti. Aktivist, sürecin takibi için Norveç Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçildiğini ve bakanlığın Brüksel'deki Norveç Büyükelçiliği'ne acil kodlu bir e-posta gönderildiğini belirtti.

Almaani, eylemini açıklarken Gazze'deki insani krize dikkat çekmeyi amaçladığını, telefon ekranlarından çıkan görüntüleri kamusal alana taşımak için karavanına Gazze'de öldürülen sivillerin ve çocukların güncel sayılarını yazdığını söyledi. Aktivistin verdiği bilgiye göre ailesinin büyük bir bölümü hâlâ Gazze Şeridi'nde yaşamını sürdürmekte ve aralarında erkek kardeşi, amcaları ile yeğenleri de olmak üzere 100'den fazla yakınını kaybetmiş durumda.

Belçika'da Gazze'deki sivil kayıpların istatistikleri ve "Özgür Filistin" sloganları bulunan karavanıyla Yahudi mahallesinden geçen Filistinli aktivist Omar Almaani polis tarafından gözaltına alındı.