ümraniye'de aracından inip scooter sürücüsüne saldıran kişiye 180 bin lira ceza

olayın ayrıntıları:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında, 31 Ekim tarihinde Ümraniye'de bir caddede İ.T. (25) isimli sürücünün aracından inerek scooter sürücüsüne saldırdığı ve bu davranışla trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi. Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine şüpheli yakalandı.

uygulanan idari ve adli yaptırımlar:

İnceleme sonunda, şahsın eylemi nedeniyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi uyarınca 180 bin TL idari para cezası verildi. Ayrıca, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi ve şahsın sürücü belgesine aynı süreyle el konuldu. Konuyla ilgili yakalanan şüpheli hakkında ayrıca TCK 179/2 suçundan adli işlem başlatıldı.

sosyal medya ve trafik güvenliği değerlendirmesi:

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kolluk kuvvetlerinin olayları tespit edip soruşturmaya yönelmesinde belirleyici oldu. Bu tür davranışlar hem bireysel güvenliği tehlikeye atmakta hem de trafikte genel düzeni bozduğu için ilgili kanunda açık yaptırımlar öngörülüyor. Uygulanan idari ve adli yaptırımlar, benzer eylemlerin caydırılmasına yönelik bir örnek niteliği taşıyor.

ARAÇ İÇİ KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ