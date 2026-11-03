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Didim'de Akbük uygulamasında sahte izinle seyahat eden 4 kişi cezaevine gönderildi

Akbük uygulama noktasında sahte izin belgesiyle yakalanan 4 yabancı, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Resmi Belgede Sahtecilik suçundan tutuklandı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 20:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Didim'de Akbük uygulamasında sahte izinle seyahat eden 4 kişi cezaevine gönderildi

olayın gelişimi:

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesi ve takibine yönelik yapılan uygulamada, Akbük uygulama noktasında durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde 4 yabancı uyruklu şahıs olduğu görüldü.

yapılan tespitler:

Yetkililerce yapılan incelemelerde, söz konusu şahısların yol izin belgelerinin sahte olduğu tespit edildi.

hukuki işlem:

Haklarında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan işlem yapılan yabancı uyruklu 4 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİDİM&#039;DE YABANCI UYRUKLU 4 ŞAHIS TUTUKLANDI

DİDİM'DE YABANCI UYRUKLU 4 ŞAHIS TUTUKLANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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