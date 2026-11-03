Didim'de Akbük uygulamasında sahte izinle seyahat eden 4 kişi cezaevine gönderildi

olayın gelişimi:

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesi ve takibine yönelik yapılan uygulamada, Akbük uygulama noktasında durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde 4 yabancı uyruklu şahıs olduğu görüldü.

yapılan tespitler:

Yetkililerce yapılan incelemelerde, söz konusu şahısların yol izin belgelerinin sahte olduğu tespit edildi.

hukuki işlem:

Haklarında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan işlem yapılan yabancı uyruklu 4 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİDİM'DE YABANCI UYRUKLU 4 ŞAHIS TUTUKLANDI