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Gakpo: Şükrü Saracoğlu'nda coşkuyu dört gözle bekliyorum

Liverpoollu forvet Cody Gakpo, Şampiyonlar Ligi 4. hafta öncesi Şükrü Saracoğlu'nda düzenlenen basın toplantısında atmosferi dört gözle beklediğini söyledi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 20:07

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Gakpo: Şükrü Saracoğlu'nda coşkuyu dört gözle bekliyorum

Gakpo'dan basın toplantısı

Liverpoollu forvet Cody Gakpo, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesi için İstanbul'a gelen takımının Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu. İngiliz ekibi, yarın saat 20.45'te Fenerbahçe'ye konuk olacak.

takımın performansı ve hedefleri:

Gakpo, takımın son dönemdeki ivmesine dikkat çekerek yaklaşımını netleştirdi: "Ben her zamanki kafa yapısında olacağım. Her zaman olduğu gibi yaklaşacağım. Olabildiğince performans vermeye çalışacağım." Oyuncu, kulübün halen gelişme sürecinde olduğunu ve süreklilik sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Hollandalı futbolcu, hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki performanslarına dair sorulara da yanıt verdi. "İki ligde de gol attık ve goller yedik. Şampiyonlar Ligi her zaman özel ve özel sahnelerin olduğu bir yer," sözleriyle Devler Ligi'nin ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti.

fenerbahçe seyircisi ve atmosfer beklentisi:

Geçmişte Türk takımları ve Türkiye A Milli Takımı karşısında oynadığı maçları hatırlatılan Gakpo, taraftarların yaratacağı baskılı atmosferi olumlu bir unsur olarak değerlendirdi. "Oldukça zorlu atmosfer oluyor. Geçen sene de iyi bir atmosfer olmuştu. Atmosfer çok büyüktü. Bazı oyuncular seviyor, ben de seviyorum," ifadeleriyle beklentisini dile getirdi.

Basın toplantısında oyuncunun vurguladığı en çarpıcı nokta, karşılaşma öncesi heyecanı oldu: Dört gözle yarınki atmosferi bekliyorum. Umarım harika bir atmosferle karşı karşıya oluruz. Gakpo ayrıca takım içinde rekabetin yüksek olduğunu, oyuncuların kendini kanıtlama döneminde bulunduğunu ve iletişimi artırmaları gerektiğini ekledi.

Liverpool'un İstanbul ziyaretinde yapılan bu açıklamalar, maç öncesi takımın ruh haline ve rotasyon politikasına dair önemli ipuçları verdi. Teknik heyet ve oyuncular, Şampiyonlar Ligi'nde sürekliliği yakalamaya çalışırken yarınki müsabaka hem saha içi düzen hem de tribün dinamikleri açısından belirleyici olacak.

Liverpool’un forveti Cody Gakpo, Fenerbahçe maçına dair, &quot;Dört gözle yarınki atmosferi bekliyorum....

Liverpool’un forveti Cody Gakpo, Fenerbahçe maçına dair, "Dört gözle yarınki atmosferi bekliyorum. Umarım harika bir atmosferle karşı karşıya oluruz" dedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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