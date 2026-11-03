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İnönü caddesi'nde çarpışma: üç tekerlekli moped ile motosikletin çarpması üç yaralı bıraktı

Çorum İnönü Caddesi'nde motosiklet sürücüsü Ü.K. ile E.Ö. yönetimindeki üç tekerlekli moped çarpıştı; sürücüler ve bir yolcu hastanelere sevk edildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 20:02

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İnönü caddesi'nde çarpışma: üç tekerlekli moped ile motosikletin çarpması üç yaralı bıraktı

kaza ve araçlar:

Çorum İnönü Caddesi'nde meydana gelen kazada, Ü.K. yönetimindeki 19 AHC 711 plakalı motosiklet ile E.Ö. idaresindeki 19 AHK 724 plakalı üç tekerlekli elektrikli mopedin çarpışması sonucu olay yaşandı.

yaralananlar ve müdahale:

Kazada sürücüler ile motosiklette yolcu olarak bulunan B.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak tedavi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye sevk etti.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, kaza nedeninin belirlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Çorum’da motosiklet ile üç tekerlekli moped çarpıştı: 3 yaralı

Çorum’da motosiklet ile üç tekerlekli moped çarpıştı: 3 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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