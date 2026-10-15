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Adana'da sağanak ulaşımı aksattı: alt geçit suyla doldu, ağaç yola devrildi

Adana'da sabah etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle Valilik alt geçidi suyla doldu, Ziyapaşa Bulvarı'nda devrilen ağaç yolu kapattı; ekipler müdahalede.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:01

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adana'da sağanak ulaşımı aksattı: alt geçit suyla doldu, ağaç yola devrildi

Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Sabah saatlerinde kentte etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar günlük yaşamı etkiledi. Yağışın ardından bazı ulaşım noktalarında aksama meydana geldi.

alt geçidin suyla dolması:

Seyhan ilçesine bağlı Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı üzerindeki Valilik alt geçidi, yoğun yağışın ardından suyla doldu. Olayın ardından yetkililer güvenlik önlemi alarak alt geçidi araç trafiğine kapattı.

rüzgarın yol açtığı devrilme ve yol kapanması:

Aynı ilçede, Ziyapaşa Bulvarında etkili olan kuvvetli rüzgar bir ağacın devrilmesine neden oldu. Devrilen ağaç nedeniyle söz konusu yol ulaşıma kapandı.

Bölgede ekiplerin çalışma yapması bekleniyor ve yetkililer söz konusu noktalarda müdahale gerçekleştiriyor.

Adana&#039;da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi: Alt geçit su altında kaldı, ağaç yola...

Adana'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi: Alt geçit su altında kaldı, ağaç yola devrildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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