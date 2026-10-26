Adana'da tahliye kararına tepki: aileler adalet istiyor

Adana'da tahliye kararı sonrası tepkiler

Adana'da ters yönden hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden iki gencin yakınları, sürücünün 5,5 ay sonra tahliye edilmesine tepki gösterdi. Kazada hayatını kaybedenlerin aileleri, kararın yeniden gözden geçirilmesini talep ederek adalet çağrısı yaptı.

Kaza ve sürücünün durumu:

Kaza, 2 Mayıs gece saatlerinde Seyhan ilçesi Bey Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. Ters yönde giden ve 34 YAN 34 plakalı otomobili kullanan Şahin K., 01 ARJ 825 plakalı motosikleti süren Ferdi Dağparçası (21) ile birlikte yolculuk eden Hasan Emre Ayan (22)'ın bulunduğu araca çarptı. Motosikletin savrulması sonucu alev aldığı ve olay anının güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi.

Olay sonrası gözaltına alınan sürücüde yapılan kontrolde 0,65 promil alkollü olduğu tespit edildi ve adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Kazaya ilişkin dava süreci devam ederken, bilirkişi raporunda sürücünün asli kusurlu olduğunun bildirilmesine rağmen 5,5 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Dava bir sonraki duruşma için 15 Ocak'a ertelendi.

Ailelerin talepleri ve açıklamalar:

Yaklaşık 150 kişinin katıldığı protestoda, evlatlarını kaybeden aileler 5 Ocak Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerinde ölen gençlerin fotoğrafları ve "Adalet istiyoruz" yazılı dövizlerle kararın yeniden değerlendirilmesini isteyen grup, basın açıklaması gerçekleştirdi.

Oğlu Hasan Emre Ayan'ı kaybeden baba İbrahim Ayan, olayın basit bir trafik kazası olarak nitelendirilemeyeceğini vurguladı. Ayan, yapılan tespitlerin ve bilirkişi raporlarının tüm yönleriyle incelenmesini isteyerek, "Herkes yaptığı eylemlerin ve aldığı kararların sorumluluğunu taşımalıdır" dedi.

Bilirkişi raporlarında, motosiklet sürücülerinin kendi şeritlerinde ilerlediği, kazada sürücülerinin kusuru bulunmadığı ve olayda kusurun yüzde 100 araç sürücüsüne ait olduğunun tespit edildiği ifadeleri hatırlatıldı. Aileler, şerit ihlali, aşırı hız ve sürücünün alkollü olması iddialarının dosyada tüm ayrıntılarıyla değerlendirilmesini talep ediyor.

Ayan, "Çocuklarımızın gerçekleştireceği hayaller vardı fakat hepsi yarım kaldı. Hiçbir ceza onları geri getiremez. Ancak adaletin yerini bulması geride kalan ailelerin yüreklerine bir nebze su serpecektir" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Toplanan grup, açıklamanın ardından slogan atarak olaysız şekilde dağıldı. Aileler, yargı sürecinin titizlikle yürütülmesini ve kararların somut deliller doğrultusunda verilmesini beklediklerini ifade etti.

ADANA'DA TERS ŞERİTTEN HIZLA GELEREK MOTOSİKLETE ÇARPIP 2 GENCİN ÖLÜMÜNE YOL AÇAN SÜRÜCÜNÜN TAHLİYE EDİLMESİNE AİLELERİ TEPKİ GÖSTERDİ. YAKLAŞIK 150 KİŞİ BİR ARAYA GELEREK KARARIN YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİ İSTEDİ.