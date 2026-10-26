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Eskişehir çevreyolunda arkadan çarpışma: 4'ü çocuk 7 kişi hafif yaralandı

Eskişehir çevreyolu Ankara yönünde pikapın hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu 4'ü çocuk toplam 7 kişi hafif yaralandı, hastanelere kaldırıldı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 10:54

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir çevreyolunda arkadan çarpışma: 4'ü çocuk 7 kişi hafif yaralandı

Eskişehir çevreyolunda iki araç karıştı

Eskişehir çevreyolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada, aynı yönde seyir halinde olan iki araç çarpıştı. Olayda 4'ü çocuk olmak üzere 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

kaza ve araçların durumu:

Edinilen bilgiye göre, 26 ADK 284 plakalı pikap, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önünde ilerleyen 10 AEC 202 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araçta da maddi hasar oluştu.

müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındıkları bildirildi. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Polis ekipleri kazanın gerçekleştiği güzergahta trafiği kontrollü şekilde yönlendirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Araç hasarları ve kazanın seyri üzerine soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR ÇEVREYOLU ANKARA İSTİKAMETİNDE İKİ ARACIN KARIŞMASIYLA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA...

ESKİŞEHİR ÇEVREYOLU ANKARA İSTİKAMETİNDE İKİ ARACIN KARIŞMASIYLA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, 4'Ü ÇOCUK TOPLAM 7 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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