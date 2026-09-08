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Adana'da trafik uygulamasında 175 sürücüye 901 bin lira ceza

Adana'da trafik denetiminde hatalı sürücülere çeşitli maddelerden 175 kişiye toplam 901 bin TL ceza kesildi; yayalara yol vermemek öne çıktı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 10:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adana'da trafik uygulamasında 175 sürücüye 901 bin lira ceza

Adana'da trafik uygulaması

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Uygulamada kurallara uymayan sürücülere yönelik çok sayıda işlem yapıldı ve bazı ihlaller özellikle öne çıktı.

Cezaların kapsamı:

Denetimde cep telefonu kullanma, kask kullanmamak, araçlarda film cam, yayalara yol vermemek, muayenesiz araç kullanımı, motosikletlerin yaya geçidini kullanması ile dur ikazına uymama gibi çeşitli maddeler esas alındı. Toplamda 175 sürücü'ye işlem yapılarak 901 bin TL para cezası uygulandı.

Sürücülerin savunmaları:

Yayalara yol vermediği için 5 bin 662 TL ceza kesilen Sabri D., "Yaya orada bekliyor. Yola çıkmazsa ben nereden bileyim geçmek istediğini. Adım atacak ki ben durayım. Hatalı olan o" şeklinde tepki gösterdi.

Yaya yol vermediği gerekçesiyle ceza uygulanan Yaşar A. ise "Olmayan yayayı nasıl fark edeyim. Ne oldu. Vurduk mu, öldürdük mü" diyerek sitem etti. Bir diğer sürücü Necati Ö. ise "Çarpmamak için araçları takip ettik" ifadelerini kullandı.

ADANA’DA TRAFİK KURALLARINA UYMAYAN 175 SÜRÜCÜYE TOPLAM 901 BİN TL PARA CEZASI UYGULANDI.

ADANA’DA TRAFİK KURALLARINA UYMAYAN 175 SÜRÜCÜYE TOPLAM 901 BİN TL PARA CEZASI UYGULANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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