Kabadüz'de kasımda beklenen beyaz örtü Çambaşı'ya indi

Çambaşı yaylasında kasım karı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yer alan Çambaşı Yaylası'nda kasım ayında mevsimin ilk karı etkili oldu. Ordu merkezde birkaç gündür aralıklı devam eden sağanak yağış, yüksek kesimlerde ve yaylalarda kara dönüştü.

Kabadüz'e bağlı ve yaklaşık 2 bin rakımlı yaylada sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün içinde de aralıklarla sürdü. Yağışın ardından bölgedeki yeşil bitki örtüsü beyaz bir örtüyle kaplandı.

bitki örtüsü ve gün içindeki görünüm:

Sabah başlayan ve gün içinde aralıklarla devam eden karla birlikte yaylanın görünümü değişti; ağaçlar ve çayırlar karla kaplanırken, ziyaretçiler ve yöre sakinleri beyaz örtüyle karşılaştı.

hava durumu ve tahminler:

Sahil kesimlerinde ise kar yağışının ardından hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. İl merkezinde kar yağışı sonrası bulutlu hava etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesine göre Çambaşı Yaylası'nda gün içinde kar yağışının devam edebileceği tahmin ediliyor.

Ordu’ya mevsimin ilk karı yağdı