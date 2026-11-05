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Ebeveynlere çağrı: çocukları dijital karanlıktan korumak öncelik olmalı

Tekirdağ Emniyeti'nin programında ailelere, çocukların şiddet içerikli aşırılıkçı akımlar ve zararlı dijital içeriklere karşı korunması için bilgi verildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ebeveynlere çağrı: çocukları dijital karanlıktan korumak öncelik olmalı

Tekirdağ il emniyeti aileleri bilgilendirdi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, personel ve ailelerine yönelik düzenlediği farkındalık programında çocukların dijital dünyada karşılaşabileceği risklere dikkat çekti. Ahmet Metin Turanlı başkanlığında gerçekleştirilen etkinlikte, özellikle şiddet içerikli aşırılıkçı akımların erken yaşlarda görülebilecek etkileri ve bu akımlarla dijital ortamlarda karşılaşma biçimleri ele alındı.

Programın içeriği:

"Nihilist Şiddet İçeren Aşırıcılık" başlıklı oturumda emniyet yetkilileri ve uzman personel, ailelere şiddet içerikli ideolojilerin nasıl tanınacağı, çevrimiçi platformlarda hangi tür içeriklerin tehlike oluşturabileceği ve çocuklarda gözlemlenebilecek davranış değişikliklerinin nasıl fark edileceği konusunda bilgilendirme yaptı. Toplantıya emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ile çok sayıda personel ve aile katıldı.

Çocuk etkinlikleri ve ebeveyn eğitimi:

Etkinlikler eş zamanlı yürütüldü; çocuklar için düzenlenen resim atölyesinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tiyatro Topluluğu öğrencileri miniklere eşlik ederek yaratıcı zaman geçirmelerini sağladı. Ebeveynler ise emniyetin uzmanları tarafından verilen sunuma katılarak, dijital mecralarda bilinçli hareket etme, riskleri azaltma ve çocuklarla etkili iletişim kurma yolları hakkında pratik bilgiler edindi.

Sunumlarda çocukların korunmasında sadece teknik güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığı; aile içi iletişim, rehberlik ve bilinçli ebeveynlik uygulamalarının da kritik rol oynadığı vurgulandı. Ailelerin koruyucu ve rehberlik edici rolüne yapılan vurgu, olası tehditlerin erken tespit edilmesi ve önlenmesinde iletişimin önemini ön plana çıkardı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, düzenlenen programın toplum genelinde farkındalığı artırmaya katkı sağlamasını hedeflediğini belirtti ve benzer farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini duyurdu.

Tekirdağ Emniyeti aileleri uyardı: Çocukları dijital dünyanın karanlık yüzünden koruyun

Tekirdağ Emniyeti aileleri uyardı: Çocukları dijital dünyanın karanlık yüzünden koruyun

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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