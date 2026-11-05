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Kampüste yağışta kaygan zeminde iki otobüs çarpıştı: 18 öğrenci yaralandı

Düzce Üniversitesi ana kampüsünde yağış nedeniyle kaygan zeminde iki halk otobüsü çarpıştı; kazada 18 öğrenci yaralandı, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kampüste yağışta kaygan zeminde iki otobüs çarpıştı: 18 öğrenci yaralandı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Düzce Üniversitesi ana kampüsünde, yağışın etkisiyle zeminin kayganlaşması sonucu iki halk otobüsü çarpıştı. Olay, Üniversite A giriş kapısından gelen bir halk otobüsünün kavşakta dönüş yapan başka bir halk otobüsüne çarpmasıyla meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle otobüslerin içinde bulunan öğrencilerde yaralanmalar görüldü.

Yaralı sayısı ve ilk müdahale:

Olayda 18 öğrenci çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti ve yaralılardan 11 öğrenci Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne, 7 öğrenci Düzce Üniversitesi Araştırma ve uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ve olay sonrası işlemler:

Yetkililerden alınan bilgiye göre yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza yapan halk otobüsleri olay yerinden kaldırıldı ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. İnceleme, yağış ve zeminin kayganlığı gibi olası etkenleri değerlendirecek şekilde sürdürülüyor.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ANA KAMPÜSÜNDE YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİ İLE İKİ HALK OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI. KAZADA 18...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ANA KAMPÜSÜNDE YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİ İLE İKİ HALK OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI. KAZADA 18 ÖĞRENCİ YARALANDI. İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE SEVK EDİLEN SAĞLIK EKİPLERİ TARAFINDAN YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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