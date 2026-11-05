Yeni nesil için yol bilinci: Yenipazar'da 83 öğrenciye trafik eğitimi

eğitimin düzeni:
Yenipazar ilçesinde düzenlenen eğitim, Yenipazar Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından 75. Yıl İlkokulunda gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında toplam 83 öğrenciye trafik eğitimi verildi.
eğitimin içeriği:
Eğitimde öğrencilere temel trafik kuralları, trafikte doğru davranış şekilleri ile saygı ve sorumluluk bilinci anlatıldı. Öğrencilere trafikte uymaları gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.
amaç ve kapsam:
Eğitimin amacı, öğrencilerin trafik güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlamak olarak açıklandı.
BİLECİK’TE 83 ÖĞRENCİYE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ
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