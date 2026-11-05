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Yeni nesil için yol bilinci: Yenipazar'da 83 öğrenciye trafik eğitimi

Yenipazar Trafik Denetleme Büro Amirliği'nin 75. Yıl İlkokulunda verdiği eğitimle 83 öğrencinin trafik kuralları, saygı ve sorumluluk bilinci artırıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yeni nesil için yol bilinci: Yenipazar'da 83 öğrenciye trafik eğitimi

eğitimin düzeni:

Yenipazar ilçesinde düzenlenen eğitim, Yenipazar Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından 75. Yıl İlkokulunda gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında toplam 83 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

eğitimin içeriği:

Eğitimde öğrencilere temel trafik kuralları, trafikte doğru davranış şekilleri ile saygı ve sorumluluk bilinci anlatıldı. Öğrencilere trafikte uymaları gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

amaç ve kapsam:

Eğitimin amacı, öğrencilerin trafik güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlamak olarak açıklandı.

BİLECİK’TE 83 ÖĞRENCİYE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ

BİLECİK’TE 83 ÖĞRENCİYE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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