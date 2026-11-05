Dolar 50,0425 +0,03%
Euro 56,3782 +0,23%
Bist 11.485,44 +0,06%
Altın Gram 6.664,40 +1,70%
EUR/USD 1,1245 +0,09%
Brent Petrol 95,31 +0,73%
--°

çaya bırakılan kamyon sağanak sonrası yükselen debide mahsur kaldı

Bozkurt'ta Ezine Çayı'na zemin etütü için indirilen kamyon, gece etkili sağanakla debinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı; can kaybı yok, maddi hasar var.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

çaya bırakılan kamyon sağanak sonrası yükselen debide mahsur kaldı

Ezine Çayı'na indirilen kamyon yağışla birlikte mahsur kaldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, Ezine Çayı üzerinde yapılacak köprü çalışmaları kapsamında zemin etütü için çaya indirilen bir kamyon, gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle yükselen su debisi sebebiyle mahsur kaldı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesinden geçen Ezine Çayı üzerinde yapılacak köprü için saha çalışması yürütülürken kamyon çaya indirildi. Çalışma dün akşam bırakıldıktan sonra personel bölgeden ayrıldı ve araç çayda bekletildi. Gece boyunca artan yağışla debi yükseldi; sabah bölgeye gelindiğinde kamyonun su içinde mahsur kaldığı görüldü.

mühendislik değerlendirmesi ve güvenlik:

Jeofizik Mühendisi Barış Güloğlu yaptığı açıklamada durumu şöyle özetledi: "Ezine Çayına yapılacak köprü için bu noktaya kamyonumuzu getirdik. Bir süre sonra çalışmayı bıraktık. Hafif şekilde yağmur çiseliyordu, çayın debisi bu kadar yüksek değildi. Sabah geldiğimizde deredeki debi yükselmişti. Herhangi bir can kaybımız yok. Maddi hasar var, onu da sorun etmiyoruz. Uygun şartlar sağlandığında kamyonu buradan çekeceğiz."

Araçta ve sahada görev yapan personel açısından şu an için can güvenliği riski bulunmadığı belirtilirken, kurtarma çalışmaları için su seviyesinin normale dönmesi bekleniyor. Yetkili ekipler, uygun şartlar oluştuğunda aracın güvenli şekilde bölgeden çıkarılacağını bildiriyor.

Debisi yükselen çaydaki kamyon mahsur kaldı

Debisi yükselen çaydaki kamyon mahsur kaldı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizli'de geceyi aydınlatan yangın bir evi kullanılamaz hale getirdi
images

Siverek'te dijital izler sonucu yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi
images

Ayaz köyünde yağmur tedirginliği: dere evlerin bahçesine dayandı
images

Nevşehir'de geri geri manevra yapan alkollü sürücü araca çarpıp kaçtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gültepe semt pazarı 64 yıl sonra kapalı mekâna taşınıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı COP31'de sporu ve gençleri iklim eyleminin odağına taşıyor

Palandöken'de mevsimlerin büyüleyici buluşması

Karabük'te eğitim ortamlarını yerinde inceleyen il milli eğitim müdürü

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam