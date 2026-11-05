çaya bırakılan kamyon sağanak sonrası yükselen debide mahsur kaldı

Ezine Çayı'na indirilen kamyon yağışla birlikte mahsur kaldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, Ezine Çayı üzerinde yapılacak köprü çalışmaları kapsamında zemin etütü için çaya indirilen bir kamyon, gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle yükselen su debisi sebebiyle mahsur kaldı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesinden geçen Ezine Çayı üzerinde yapılacak köprü için saha çalışması yürütülürken kamyon çaya indirildi. Çalışma dün akşam bırakıldıktan sonra personel bölgeden ayrıldı ve araç çayda bekletildi. Gece boyunca artan yağışla debi yükseldi; sabah bölgeye gelindiğinde kamyonun su içinde mahsur kaldığı görüldü.

mühendislik değerlendirmesi ve güvenlik:

Jeofizik Mühendisi Barış Güloğlu yaptığı açıklamada durumu şöyle özetledi: "Ezine Çayına yapılacak köprü için bu noktaya kamyonumuzu getirdik. Bir süre sonra çalışmayı bıraktık. Hafif şekilde yağmur çiseliyordu, çayın debisi bu kadar yüksek değildi. Sabah geldiğimizde deredeki debi yükselmişti. Herhangi bir can kaybımız yok. Maddi hasar var, onu da sorun etmiyoruz. Uygun şartlar sağlandığında kamyonu buradan çekeceğiz."

Araçta ve sahada görev yapan personel açısından şu an için can güvenliği riski bulunmadığı belirtilirken, kurtarma çalışmaları için su seviyesinin normale dönmesi bekleniyor. Yetkili ekipler, uygun şartlar oluştuğunda aracın güvenli şekilde bölgeden çıkarılacağını bildiriyor.

Debisi yükselen çaydaki kamyon mahsur kaldı