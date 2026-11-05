Topçam yaylası'nda sonbaharın kanlıca şöleni

Topçam yaylası'nda kanlıca mantarları doğal bir görsel şölen oluşturuyor

Tokat'ta, özellikle Topçam Yaylası çevresinde sonbahar yağışlarının ardından ortaya çıkan kanlıca mantarı, orman zemininde parlak ve dikkat çekici görüntüler oluşturuyor. Nemli topraklarda ve çam ağaçlarının çevresinde yoğunlaşan mantarlar, bölgenin sonbahar paletini güçlendiriyor.

orman zemininde renkli görüntüler:

Çam ağaçlarının altında serpiştirilen kanlıca mantarları, şapka biçimleri ve kendine özgü renkleriyle orman tabakasında kontrast yaratarak doğaya estetik bir dokunuş kazandırıyor. Sonbahar yağışları toprağın nem dengesini sağlayınca, mantarların görünür hale gelmesi bölgeyi adeta fotoğrafçıların ve doğa meraklılarının uğrak noktasına dönüştürüyor.

yöre halkı ve hasat geleneği:

Yöre halkı, sonbahar mevsiminde yaylaya çıkıp kanlıca mantarı topluyor; bu toplama hem kültürel bir etkinlik hem de sofralara özgün bir lezzet sunma amaçlı yapılıyor. Vatandaşlar hem doğanın sunduğu manzaradan keyif alıyor hem de mevsimin bereketinden faydalanıyor.

Süreyya Uygun, mantar toplamak için yaylaya çıktıklarını söyleyerek, "Sonbahar ayındayız. Kanlıca mantarının bol olduğu zamandayız. Biz de böyle hafta sonları gelip doğanın şifasından faydalanıyoruz. Herkesi bekleriz. Bu sene de yağışlardan dolayı çok fazla, herkesi bekleriz" dedi.

Yerel ekosistemin bir parçası olan kanlıca mantarları, hem görsel hem de gastronomik açıdan bölgeye katkı sağlıyor; ziyaretçiler ve üreticiler için sonbahar, hem çekim hem de hasat dönemi olarak öne çıkıyor.

KANLICA MANTARINI TOPLAMAK İÇİN TOPÇAM YAYLASINA ÇIKTIĞINI SÖYLEYEN SÜREYYA UYGUN "ŞU AN TOPÇAM YAYLASINDAYIZ. SONBAHAR AYINDAYIZ. KANLICA MANTARININ BOL OLDUĞU ZAMANDAYIZ. BİZ DE BÖYLE HAFTA SONLARI GELİP DOĞANIN ŞİFASINDAN FAYDALANIYORUZ" DEDİ.