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Egemenlik ve birlik vurgusu: Dışişleri Bakanlığı'ndan KKTC'nin 43. kuruluş yılı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak Kıbrıs Türk halkının egemenlik ve varoluş mücadelesini, Türkiye'nin desteğini vurguladı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Egemenlik ve birlik vurgusu: Dışişleri Bakanlığı'ndan KKTC'nin 43. kuruluş yılı mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan 43. kuruluş yıl dönümü mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ada halkının egemenlik ve varoluş kararlılığını bir kez daha ön plana çıkardı.

Egemenlik ve varoluş vurgusu:

Bakanlığın mesajında, Kıbrıs Türk halkının egemenlik ve varoluş destanının en anlamlı simgesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 43. yıl dönümü kutlu olsun ifadelerine yer verildi. Metinde, KKTC’nin Kıbrıslı Türklerin egemenliklerinden ve özgürlüklerinden asla vazgeçmediklerinin ve vazgeçmeyeceklerinin kanıtı olduğuna dikkat çekildi.

Ayrıca mesajda, Anavatan ve Garantör Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteğiyle Kıbrıs Türk halkının "ilelebet şanlı bayrağı altında, kendi vatanlarında hürriyet ve güven içinde yaşamaya devam edecektir" ifadesiyle geleceğe yönelik kararlılık vurgulandı.

Kurucu önderler ve şehitlerin anılması:

Yayımlanan mesajda merhum Dr. Fazıl Küçük ve KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş şükran ve saygıyla anıldı. Bakanlık, bu mücadele uğrunda şehit düşen Mehmetçiklerimizi ve Mücahitlerimizi rahmetle, Gazilerimizi ise minnetle andığını belirtti.

Mesaj, hem geçmişte verilen fedakârlıklara saygı duruşu niteliğinde hem de Kıbrıs Türk halkının egemenlik hedeflerine bağlılığının teyidi olarak sunuldu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNUN 43. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLAYARAK...

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNUN 43. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLAYARAK, "KIBRIS TÜRK HALKI İLELEBET ŞANLI BAYRAĞI ALTINDA, KENDİ VATANLARINDA HÜRRİYET VE GÜVEN İÇİNDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEKTİR" AÇIKLAMASINDA BULUNDU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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