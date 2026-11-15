Beyaz önlükle mesleğe ilk adım: Sakarya’da genç diş hekimleri törenle göreve başladı

törenin ayrıntıları:

Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi birinci sınıf öğrencileri, Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen "Beyaz Önlük Giyme" töreniyle mesleğe ilk adımlarını attı. Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gamze Güney Eskiler ve Prof. Dr. Mehmet Barış Horzum, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yıldız, Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Uzman Diş Hekimi Nadide Şermin, Sakarya Diş Hekimleri Odası Başkanı Diş Hekimi Samet Hacıoğlu, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tören, Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Fahrettin Kalabalık ile öğrencilerin sunduğu konserle başladı; ardından akademik yetkililerin konuşmaları yapıldı ve öğrenciler sırasıyla beyaz önlüklerini giydi.

beyaz önlüğün mesleki ve insani boyutu:

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yıldız konuşmasında diş hekimliği eğitiminin yalnızca teorik bilgiyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda yoğun uygulama ve özveri gerektirdiğini vurguladı. Yıldız, mesleki yeterliliğin etkili iletişim becerileriyle desteklenmesi gerektiğini belirterek, hastalarla kurulan ilişkilerde insani yaklaşım ve şefkatin esas alınması gerektiğini ifade etti.

Dekan, hiçbir hastanın inancı, düşüncesi, fiziksel özellikleri, ekonomik durumu veya sosyal statüsü nedeniyle ayrımcılığa uğramaması gerektiğini özellikle dile getirdi ve mesleğin etik sorumluluklarına dikkat çekti.

öğrencilerin duyguları ve törenin sonu:

Fakülteye birincilikle yerleşen öğrenci Almina Nur Bozoğlu, beyaz önlüğün sadece mesleki bir kıyafet olmadığını; sabrı, vicdanı, etik değerleri, insan hayatına duyulan saygıyı ve fedakarlığı simgelediğini söyledi. Konuşmaların ardından akademisyenler tarafından öğrencilerin beyaz önlükleri giydirildi.

Tören, ailelerin de heyecanına ortak olduğu toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Etkinlik, yeni öğrencilerin mesleki kimliklerine adım attığı, etik ve insani değerlerin ön plana çıkarıldığı bir başlangıç niteliği taşıdı.

SAKARYA'DA DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNDE EĞİTİME BAŞLAYAN BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ, DÜZENLENEN "BEYAZ ÖNLÜK GİYME" TÖRENİYLE MESLEĞE İLK ADIMLARINI ATTI.