Uludere'de köy köy seçim değil, hizmet gezisi yapan Tatar

Arslan Tatar'ın Uludere programı

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, beraberindeki heyetle birlikte Uludere ilçesinde geniş kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Program; ilçe merkezinin yanı sıra çok sayıda köy, mahalle ve yerleşim yerini kapsayacak şekilde planlandı. Tatar, ziyaretleri sırasında vatandaşlarla doğrudan görüşmeler yaparak bölgenin öncelikli sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini dinledi.

Köy ziyaretleri ve doğrudan iletişim:

Ziyaretler kapsamında Taşdelen, Ortabağ, Ortasu, Gülyazı, Yemişli, Yekmal, Habur 2, Andaç, Ortaköy, Ballı ve İnceler köyleri ile Andaç köyünün Yamalı ve Aslanlı mahalleleri dolaşıldı. Tatar, köy ve mahalle buluşmalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti ve vatandaşların taleplerini tek tek dinledi. Kanaat önderleri, muhtarlar, korucular ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle yapılan görüşmelerde; devam eden projeler, çözüm bekleyen ihtiyaçlar ve planlanan yatırımlar istişare edildi.

Yatırımlar, öncelikler ve bölgesel hedefler:

Ziyarette ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlayacak yatırımlar da yerinde incelendi. Tatar, kırsal kalkınma, hayvancılık, eğitim ve ulaşım alanlarındaki çalışmaları değerlendirerek, bölgedeki hizmetlerin genişletilmesine vurgu yaptı. Ziyaretlerde Terörsüz Türkiye ve Milli Birlik ve Dayanışma süreçlerinin önemine dikkat çekildi; huzur ve güven ortamının yeni yatırımların önünü açacağı ve kalkınmayı hızlandıracağı belirtildi.

Tatar, AK Parti hizmet anlayışının milletin beklentilerini merkeze aldığını ifade ederek, "Siyasetin merkezinde millet, hedefinde kalıcı eser ve hizmetler vardır" mesajını verdi. Huzurun eğitimden sağlığa, ulaşımdan istihdama kadar farklı alanlarda yeni fırsatlar yaratacağına işaret etti ve Uludere’nin her noktasına hizmet götürme kararlılığını yineledi.

Arslan Tatar’a ziyaretlerinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Çiçek, Uludere Kaymakamı Salih Kaya, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Uludere Belediye Başkanı Gürgin Ürek ve AK Parti Uludere İlçe Başkanı Ahmet Tonka eşlik etti. Ziyaretler, sahadan gelen geri bildirimlerin ve yerinde tespitlerin çalışmaların yönünü belirlemede yol gösterici olması amacıyla gerçekleşti.

AK PARTİ ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ARSLAN TATAR, ULUDERE İLÇESİNDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ, İNCELEMELERDE BULUNDU