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Yağmurun yol açtığı kayganlık virajı alamayan sürücüyü direğe çarptırdı

İsmet İnönü 1 Bulvarı ile Coşkuner Sokak'ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan erkek sürücünün aracı direğe çarptı; ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 11:28

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yağmurun yol açtığı kayganlık virajı alamayan sürücüyü direğe çarptırdı

Kaza raporu

İsmet İnönü 1 Bulvarı ile Coşkuner Sokak kesişiminde meydana gelen kazada, yağmurun neden olduğu kaygan zemin sonucu virajı alamayan erkek sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki direğe çarptı. Olayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye ambulans sevk edildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, sürücü viraja girdiği sırada kontrolü kaybetti ve araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarparak durdu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar derhal yetkililere haber verdi ve ilk müdahale ekipler gelene kadar olay yerinde bekledi.

Yetkili ekiplerin müdahalesi ve inceleme:

Bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. Ambulansta ve polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İlgili birimler olayın trafik ve yol koşulları yönünden araştırmasını sürdürüyor.

Kaza nedeniyle yol üzerinde kısa süreli trafik akışında etkilenen noktalar olduğu, yetkililerin güvenlik önlemleri aldığı bildirildi. Olayla ilgili yetkililer tarafından kamuoyuna yapılacak yeni açıklama bekleniyor.

YAĞMURUN ETKİSİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA VİRAJI ALAMAYARAK DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN ERKEK...

YAĞMURUN ETKİSİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA VİRAJI ALAMAYARAK DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN ERKEK SÜRÜCÜ, DİREĞE ÇARPTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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