Adana'dan gelip Antakya'da kuyumcu soygununu gerçekleştiren çift yakalandı

Hatay'da iki kuyumcudan 100 bin TL değerinde yüzük çalındı

Hatay'da prefabrik çarşı içinde bulunan iki farklı kuyumcudan toplam 100 bin TL değerinde üç yüzük çalındı. Olay, 27 Ekim günü Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'ndeki çarşıda gerçekleşti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ve esnafın ihbarının ardından başlatılan çalışmada, hırsızlık eylemini gerçekleştirenlerin Adana'dan gelerek yaklaşık 200 kilometre yol kat ettikleri tespit edildi.

Olayın gelişimi:

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çarşıdaki güvenlik kameralarını inceleyip saha araştırması yaptı. Yapılan tespitlere göre, N.D. ve N.A. isimli şüpheliler mağazalardan yüzükleri çaldı. Görüntülerde erkek şüphelinin kuyumcuyu oyaladığı, kadın şüphelinin ise el çabukluğuyla yüzükleri aldığı yer alıyor. Şüpheli N.D., çaldığı altınlarla birlikte yakalandı; çalınan altınlar sahiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin geçmişi ve adli süreç:

Emniyet kayıtlarına göre N.D. hakkında hırsızlık başta olmak üzere toplam 5 suç kaydı bulunuyor. N.A. ise hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 2 kayıtlı dosyaya sahip. Her iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, olayın aydınlatılmasında belirleyici rol oynadı; polis incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda zanlıların geliş-gidişleri ve suç anındaki tutumları kayıt altına alındı.

ŞAHSIN YÜZÜKLERİ ÇALDIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI.